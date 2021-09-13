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  • «Рубин»: «При лимите «8+17» рынок очень сильно стагнирует. Все сидят на российских футболистах»

«Рубин»: «При лимите «8+17» рынок очень сильно стагнирует. Все сидят на российских футболистах»

13 сентября 2021, 16:36
3

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский высказался о лимите на легионеров в РПЛ.

– Как российский рынок изменился в это трансферное окно и какие были тенденции?

– Мы неоднократно в «Рубине» формулировали позицию, что в ситуации нынешнего лимита рынок очень сильно стагнирует. Потому что переход российских футболистов крайне осложнeн огромными трансферными суммами, которые необходимо за этих игроков платить.

Все сидят на российских футболистах, как на сокровищах, не хотят их отпускать, потому что всем нужна обойма. Каждому клубу нужна глубина состава.

Невыход «Сочи» и «Рубина» в групповой этап еврокубка – не самая приятная история для российского футбола. При этом, я считаю, что ни мы, ни «Сочи», не готовы играть в режиме «четверг-воскресенье» с восемью иностранцами и недостаточной обоймой россиян.

Увеличить эту обойму россиян ты тоже не можешь, потому что все сильные игроки с паспортом очень тяжело продаются и покупаются. Это создаeт на рынке напряжeнность.

Это трансферное окно лишь показало всю вредоносность лимита. Даже решать оперативные задачи крайне сложно. В «Рубине» ситуация с центральными защитниками, которые изначально иностранцы, очень ограничивает и сокращает нашу вариативность и гибкость.

Именно поэтому нам пришлось отправить Бегича в Самару, хотя в идеальной спортивной структуре Уремович, Тальби, Бегич и Нижегородов – была бы идеальная четвeрка центральных защитников. В этой четвeрке молодой Нижегородов прогрессировал бы максимально быстро.

Теперь же вполне возможна такая ситуация, что из-за карточек нам придeтся бросать игрока 2002 года рождения в пекло. В этом нет ничего страшного, но это осложняет системную работу, к которой мы стремимся.

  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.
  • В августе клубы РПЛ проголосовали за переход на систему «10+15».

Яровинский: «Четыре клуба говорили с «Рубином» о Хвиче. Его трансфер – вопрос времени»

Источник: «Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига Рубин Яровинский Олег
Комментарии (3)
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tushkanlz
1631554996
"сильно стагнирует" - всё равно, что "жидкий застой". РПЛ давно уже болото бесперспективное , увы...
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Gennadey
1631575414
Все рынок и рынок. Своих растить надо а не только на готовое зариться. Своих молодых до хрена, да с ними же возиться надо. Сделайте потолок зарплат а тем кто отличается бонусы выплачивать.
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