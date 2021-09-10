Неймар: «Я не знаю, что еще нужно сделать, чтобы меня уважали»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар пожаловался на недостаточное уважение к его достижениям после матча с Перу (2:0).
29-летний форвард забил гол, который позволил ему стать лучшим бомбардиром сборной в отборочных турнирах к ЧМ. На его счету 12 голов в 20 матчах квалификации.
«Команда превыше всего, но я очень рад быть лучшим бомбардиром сборной Бразилии в отборочных матчах и ее лучшим ассистентом.
Скоро, если все получится, для меня будет честью обойти Пеле и стать лучшим бомбардиром сборной в истории.
Я не знаю, что еще нужно сделать, чтобы меня начали уважать. Это нормально, так происходит уже давно. Иногда даже не хочется давать интервью, но в важные моменты я это делаю.
Оставлю это на совести репортеров, комментаторов и остальных. Пусть подумают», – сказал Неймар.
- Неймар забил 69 мячей за сборную Бразилии в 113 матчах.
- На счету Пеле 77 голов в 91 игре.