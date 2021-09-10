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  • Неймар: «Я не знаю, что еще нужно сделать, чтобы меня уважали»

Неймар: «Я не знаю, что еще нужно сделать, чтобы меня уважали»

10 сентября 2021, 17:59
7

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар пожаловался на недостаточное уважение к его достижениям после матча с Перу (2:0).

29-летний форвард забил гол, который позволил ему стать лучшим бомбардиром сборной в отборочных турнирах к ЧМ. На его счету 12 голов в 20 матчах квалификации.

«Команда превыше всего, но я очень рад быть лучшим бомбардиром сборной Бразилии в отборочных матчах и ее лучшим ассистентом.

Скоро, если все получится, для меня будет честью обойти Пеле и стать лучшим бомбардиром сборной в истории.

Я не знаю, что еще нужно сделать, чтобы меня начали уважать. Это нормально, так происходит уже давно. Иногда даже не хочется давать интервью, но в важные моменты я это делаю.

Оставлю это на совести репортеров, комментаторов и остальных. Пусть подумают», – сказал Неймар.

  • Неймар забил 69 мячей за сборную Бразилии в 113 матчах.
  • На счету Пеле 77 голов в 91 игре.

Источник: Goal.com
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Франция. Лига 1 ПСЖ Бразилия Неймар
Комментарии (7)
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Maxi_7
1631286783
Всего-то ничего... вести себя как мужик...
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DeStar
1631288235
да просто перестань падать принцесса от любого контакта. Как не глянешь матч псж, думаешь ща посмотрю как звезды условный ренн разносит. А неймар и там умудряется раз 25 упасть на поле за игру, и поваляться минуты на 3-4 в сумме
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Сергей Свояк
1631293037
Р-репутация. Д-дела.
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Cules2013
1631339304
Собственно, ничего не делать, что ты делаешь обычно - не симулировать, не брать отгулы, чтобы просто потусить, к тому же нарушая ковидные ограничения, когда многие партнёры в это время тренируются или проходят восстановление после травмы, держать слово, раз уж сказал что-то, не гоняться за бабками со своим папашей, как маньяк.
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portero
1633934032
Умеет поплакаться, у нас Дзюба тоже много забил но нет к нему уважения. гавнюки вы оба , то что забиваете молодцы...
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