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    Неймар: «Я не знаю, что еще нужно сделать, чтобы меня уважали»

    Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар пожаловался на недостаточное уважение к его достижениям после матча с Перу (2:0).

    29-летний форвард забил гол, который позволил ему стать лучшим бомбардиром сборной в отборочных турнирах к ЧМ. На его счету 12 голов в 20 матчах квалификации.

    «Команда превыше всего, но я очень рад быть лучшим бомбардиром сборной Бразилии в отборочных матчах и ее лучшим ассистентом.

    Скоро, если все получится, для меня будет честью обойти Пеле и стать лучшим бомбардиром сборной в истории.

    Я не знаю, что еще нужно сделать, чтобы меня начали уважать. Это нормально, так происходит уже давно. Иногда даже не хочется давать интервью, но в важные моменты я это делаю.

    Оставлю это на совести репортеров, комментаторов и остальных. Пусть подумают», – сказал Неймар.

    • Неймар забил 69 мячей за сборную Бразилии в 113 матчах.
    • На счету Пеле 77 голов в 91 игре.

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    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии4
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      Рейтинг: +639

      Сергей Свояк 46 минут назад

      Р-репутация.
      Д-дела.

      0
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      Рейтинг: +11153

      DeStar 2 часа назад

      да просто перестань падать принцесса от любого контакта. Как не глянешь матч псж, думаешь ща посмотрю как звезды условный ренн разносит. А неймар и там умудряется раз 25 упасть на поле за игру, и поваляться минуты на 3-4 в сумме

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      Рейтинг: +1333

      Dr.Metal > DeStar 1 час назад

      Ты меня опередил )

      0
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      Рейтинг: +1413

      Maxi_7 2 часа назад

      Всего-то ничего... вести себя как мужик...

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