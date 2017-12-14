Сборная Аргентины улетела из Бразилии после срыва матча отбора ЧМ-2022

Если аргентинские футболисты действительно обманули(пытались обмануть) власти Бразилии, ФИФА должна их примерно наказать. 10 матчей дисквалификации на игры сборной + штраф за срыв игры.
Пресс-служба сборной Аргентины сообщила о вылете команды из Бразилии.
«Мы едем домой. Всегда вместе», – говорится в публикации аргентинцев в твиттере.
- В воскресенье вечером матч отбора ЧМ-2022 Бразилия – Аргентина был прерван.
- Бразильские полицейские пытались арестовать 4 футболистов аргентинской сборной за нарушения при въезде в страну.
- В итоге игра была перенесена на неопределенный срок.
#SelecciónMayor ¡Nos vamos a casa! #UnidosSiempre pic.twitter.com/Xs74usY60E— Selección Argentina (@Argentina) September 6, 2021
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