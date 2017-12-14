Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    2 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    3 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?

    Сборная Аргентины улетела из Бразилии после срыва матча отбора ЧМ-2022

    Пресс-служба сборной Аргентины сообщила о вылете команды из Бразилии.

    «Мы едем домой. Всегда вместе», – говорится в публикации аргентинцев в твиттере.

    • В воскресенье вечером матч отбора ЧМ-2022 Бразилия – Аргентина был прерван.
    • Бразильские полицейские пытались арестовать 4 футболистов аргентинской сборной за нарушения при въезде в страну.
    • В итоге игра была перенесена на неопределенный срок.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер сборной Аргентины

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:22
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9066

      Cleaner 35 минут назад

      Если аргентинские футболисты действительно обманули(пытались обмануть) власти Бразилии, ФИФА должна их примерно наказать. 10 матчей дисквалификации на игры сборной + штраф за срыв игры.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15

      v.v.navashinsky > Cleaner 1 минуту назад

      Еще + техническое поражение Аргентине 0:3.И ФИФА нужно как то эти ковидные ограничения(правила)отдельным предписанием прописать,и с федерациями согласовать.Клубные соревнования чередуются с матчами сборных,и промежуток между ними ни как уж две недели.И держать отдельных футболистов две недели без футбола,это идиотизм.Либо матчи проводить на нейтральных полях(если брать правила COVID по Бразильским правилам,и правилам в Великобритании,они вроде бы одинаковые,"Зенит вроде там борется за игроков,чтобы они могли сыграть с "Челси").Просто футбольным чиновникам нужно собраться,и принять временные ковидные поправки в регламент соревнований(это если коротко).

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89185
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67482
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru