Хабиб – о переходе Роналду в «Манчестер Юнайтед»: «Криштиану сказал, что ему скучно в Италии»

Бывший боец UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему Криштиану Роналду в августе сменил «Ювентус» на «Манчестер Юнайтед». Дело в скуке.

«Личные сообщения не хочется раскрывать… Роналду сказал, что ему скучно в Италии и что ему хочется перейти в Англию. Я тоже не фанат итальянского футбола, АПЛ же могу не переключать. Любая команда там может дать зрелище», – сказал Нурмагомедов.

Роналду вернулся в «МЮ» спустя 12 лет.

Клуб купил форварда у «Ювентуса» за 15+8 миллионов евро.

Роналду и Нурмагомедов находятся в приятельских отношениях.

Хабиб: «Роналду месяц назад сказал мне, что перешел в «Манчестер Юнайтед»

Роналду разрешили взять седьмой номер в «Манчестер Юнайтед»