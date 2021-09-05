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    Хабиб – о переходе Роналду в «Манчестер Юнайтед»: «Криштиану сказал, что ему скучно в Италии»

    Бывший боец UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему Криштиану Роналду в августе сменил «Ювентус» на «Манчестер Юнайтед». Дело в скуке.

    «Личные сообщения не хочется раскрывать… Роналду сказал, что ему скучно в Италии и что ему хочется перейти в Англию. Я тоже не фанат итальянского футбола, АПЛ же могу не переключать. Любая команда там может дать зрелище», – сказал Нурмагомедов.

    • Роналду вернулся в «МЮ» спустя 12 лет.
    • Клуб купил форварда у «Ювентуса» за 15+8 миллионов евро.
    • Роналду и Нурмагомедов находятся в приятельских отношениях.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:04
    Комментарии2
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      Рейтинг: +12744

      Skull_Boy 35 минут назад

      Ну да так скучно, что от него толку нет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3402

      FENIX-SL 1 час назад

      по фактам

      0
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