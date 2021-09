«Манчестер Юнайтед» назвал лучшего футболиста команды по итогам прошлого месяца.

Этого звания удостоился нападающий Мэйсон Гринвуд.

В августе воспитанник «МЮ» забил три мяча в трех играх АПЛ.

В матче с «Вулверхэмптоном» (1:0) гол Гринвуда принес команде победу, а во встрече с «Саутгемптоном» (1:1) – ничью.

Your August Player of the Month is: @MasonGreenwood! #MUFC pic.twitter.com/ojxdFavQx2