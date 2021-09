«Барселона» объявила о переходе нападающего «Севильи» Люка де Йонга.

Каталонский клуб арендовал 31-летнего голландца до конца сезона с правом выкупа.

!!Agreement with Sevilla for the loan of Luuk de Jong! Welcome, @LuukdeJong9! #DeJongCuler