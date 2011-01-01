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    «Ман Сити» потратил больше всех на трансферы за последние 10 лет. «Зенит» – в топ-30

    ФИФА опубликовал отчет о международных трансферах в период с 2011 по 2020-й год.

    За этот период клубы суммарно потратили 48,5 миллиарда долларов на покупку игроков и выплатили агентам 3,5 миллиарда.

    Больше всех на трансферы потратил «Манчестер Сити». В топ-5 по сумме трат на игроков также вошли «Челси», «Барселона», «ПСЖ» и «Реал». 29-е место в рейтинге занял «Зенит».

    ФИФА не разглашает информацию о том, сколько каждый клуб потратил на трансферы.

    Топ-30 рейтинга представлен ниже:

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт ФИФА

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    Сегодня, 18:33
    Комментарии3
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      Рейтинг: +16

      dalermr 12 минут назад

      Что за рейтинг? Вообще ничего не понятно из этой таблицы. Такой рейтинг я и сам могу начертить. Бомбардир, хотя бы поясните как понимать эту таблицу или не размещайте ее вообще.

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      Рейтинг: +359

      прабабушка краба > dalermr 8 минут назад

      там над картинкой такие штуки, буквы называются. если прочитать, многое проясняет

      0
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      Рейтинг: +126

      Боратти 28 минут назад

      Хряки, ну где же визги то?

      0
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