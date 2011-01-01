«Ман Сити» потратил больше всех на трансферы за последние 10 лет. «Зенит» – в топ-30

Что за рейтинг? Вообще ничего не понятно из этой таблицы. Такой рейтинг я и сам могу начертить. Бомбардир, хотя бы поясните как понимать эту таблицу или не размещайте ее вообще.
ФИФА опубликовал отчет о международных трансферах в период с 2011 по 2020-й год.
За этот период клубы суммарно потратили 48,5 миллиарда долларов на покупку игроков и выплатили агентам 3,5 миллиарда.
Больше всех на трансферы потратил «Манчестер Сити». В топ-5 по сумме трат на игроков также вошли «Челси», «Барселона», «ПСЖ» и «Реал». 29-е место в рейтинге занял «Зенит».
ФИФА не разглашает информацию о том, сколько каждый клуб потратил на трансферы.
Топ-30 рейтинга представлен ниже: