«Ман Сити» потратил больше всех на трансферы за последние 10 лет. «Зенит» – в топ-30

ФИФА опубликовал отчет о международных трансферах в период с 2011 по 2020-й год.

За этот период клубы суммарно потратили 48,5 миллиарда долларов на покупку игроков и выплатили агентам 3,5 миллиарда.

Больше всех на трансферы потратил «Манчестер Сити». В топ-5 по сумме трат на игроков также вошли «Челси», «Барселона», «ПСЖ» и «Реал». 29-е место в рейтинге занял «Зенит».

ФИФА не разглашает информацию о том, сколько каждый клуб потратил на трансферы.

Топ-30 рейтинга представлен ниже: