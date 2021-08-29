Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Канчельскис отсудил у узбекистанского «Навбахора» 1,6 миллиона

Канчельскис отсудил у узбекистанского «Навбахора» 1,6 миллиона

29 августа 2021, 14:45
2

ФИФА положительно рассмотрела иск бывшего главного тренера узбекистанского «Навбахора» Андрея Канчельскиса. В нем он изложил претензии в адрес клуба на общую сумму 1,6 миллиона долларов без учета процентов. Причины объяснил сам тренер.

– Что послужило главной причиной расторжения соглашения с «Навбахором»?

– В первую очередь это футбольная тематика, второе – человеческий фактор. Невозможно работать, когда тебя кормят завтраками, не платят. Терпение заканчивается. Ну, и непрофессиональные люди, которые работали в клубе, также сыграли свою роль. Нельзя постоянно ссориться, ругаться с ними. Что-то доказывать нефутбольным людям очень сложно. Жалко болельщиков «Навбахора», жителей Намангана, которые не заслужили такое руководство клуба. Хотя непрофессионалов хватает и в других командах республики.

– Кто эти непрофессионалы? Из какой сферы?

– Это обычные бизнесмены, которые попали в структуру клуба. Такое в России тоже часто бывает. Попадаются какие-то проходимцы из других сфер и рассказывают специалистам про футбол. В свое время председатель правления «Волги» пятиборец Сватковский приходил и учил футболистов, что нужно бегать по два-три часа. Следует ко всему относиться с пониманием, но каждый должен заниматься своим делом.

– В узбекском сегменте соцсетей писали о том, что руководство «Навбахора» обвиняет вас в алкоголизме. Это должно быть очень обидно?

– Им же надо что-то говорить, как-то оправдываться. Видимо, они уцепились за слова Ромащенко. Я все время жил на базе «Навбахора», был постоянно на виду. Если хоть один футболист, с которым я работал, скажет, что это так, тогда вопрос может стать темой для обсуждения. Клевета есть клевета.

  • Канчельскис приходил в «Навбахор» дважды. После увольнения в июне 2019 года он вернулся в команду спустя несколько месяцев и проработал до октября 2020-го
  • В текущем чемпионате Узбекистана «Навбахор» занимает 8-е место из 14 команд.
  • В качестве игрока Канчельскис выступал в АПЛ.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Канчельскис Андрей
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zigbert
1630245331
Осталось непонятно, кто инициировал разрыв контракта?
Ответить
_Marqella_
1630246455
Пинчушка Кончельскис кинул узбеков....
Ответить
Главные новости
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
22:52
1
Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»
22:43
4
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
22:20
6
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
22:01
6
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
21:44
13
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
21:21
8
Моуринью высказался о разгроме «Малаги»
21:04
1
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
20:53
5
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
20:43
29
АПЛ. Хет-трик Фернандеша помог «Манчестер Юнайтед» одержать первую победу в сезоне
20:28
Все новости
Все новости
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
21:21
8
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
20:53
5
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
20:43
29
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
19:53
16
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
19:50
20
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
19:45
19
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
19:28
3
РПЛ. «Спартак» дома не смог обыграть «Оренбург» (1:1)
19:27
149
ВидеоДаку забил первый гол за «Спартак»
19:14
8
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
18:51
2
Бителло высказался о возможном уходе Тюкавина в «Зенит»
18:41
1
Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»
18:25
3
Бевеев – о «Родине»: «Тут не Испания, а Россия»
18:19
3
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
17:50
2
Главный тренер «Родины» прокомментировал 0:3 с «Балтикой»
17:38
2
Мостовой посоветовал «Локомотиву» тренера, с которым клубу «вылет будет обеспечен»
17:20
5
Игрок «Зенита» перейдет на правах аренды в клуб Лиги чемпионов
17:14
7
РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)
16:59
11
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
16:56
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
16:53
26
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
4
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
8
Мнение бывшего вице-президента ФИФА о скандале с участием «Зенита»
16:28
4
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Оренбург»: 30 августа 2026
16:24
9
Реакция Семина на дебют Батракова за «Галатасарай»
16:23
Раскрыто место жительство Батракова в Стамбуле
16:05
4
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
3
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+