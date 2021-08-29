Канчельскис отсудил у узбекистанского «Навбахора» 1,6 миллиона

ФИФА положительно рассмотрела иск бывшего главного тренера узбекистанского «Навбахора» Андрея Канчельскиса. В нем он изложил претензии в адрес клуба на общую сумму 1,6 миллиона долларов без учета процентов. Причины объяснил сам тренер.

– Что послужило главной причиной расторжения соглашения с «Навбахором»?

– В первую очередь это футбольная тематика, второе – человеческий фактор. Невозможно работать, когда тебя кормят завтраками, не платят. Терпение заканчивается. Ну, и непрофессиональные люди, которые работали в клубе, также сыграли свою роль. Нельзя постоянно ссориться, ругаться с ними. Что-то доказывать нефутбольным людям очень сложно. Жалко болельщиков «Навбахора», жителей Намангана, которые не заслужили такое руководство клуба. Хотя непрофессионалов хватает и в других командах республики.

– Кто эти непрофессионалы? Из какой сферы?

– Это обычные бизнесмены, которые попали в структуру клуба. Такое в России тоже часто бывает. Попадаются какие-то проходимцы из других сфер и рассказывают специалистам про футбол. В свое время председатель правления «Волги» пятиборец Сватковский приходил и учил футболистов, что нужно бегать по два-три часа. Следует ко всему относиться с пониманием, но каждый должен заниматься своим делом.

– В узбекском сегменте соцсетей писали о том, что руководство «Навбахора» обвиняет вас в алкоголизме. Это должно быть очень обидно?

– Им же надо что-то говорить, как-то оправдываться. Видимо, они уцепились за слова Ромащенко. Я все время жил на базе «Навбахора», был постоянно на виду. Если хоть один футболист, с которым я работал, скажет, что это так, тогда вопрос может стать темой для обсуждения. Клевета есть клевета.