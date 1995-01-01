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    Следком ведет проверку по факту смерти вратаря Шишмарева во время матча в Калининграде

    Ситуацию с гибелью вратаря Александра Шишмарева во время тренировочного матча в Калининграде взял на контроль Следственный комитет. Он проводит проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.

    Футболист столкнулся с соперником. Ему оказали помощь, но смерти избежать не удалось. По предварительной информации, Шишмарев умер из-за асфиксии.

    • Шишмареву было 23 года.
    • Смерть в Калининграде случилась в годовщину дня гибели вратаря ЦСКА Сергея Перхуна. Он умер после столкновения с форвардом Будуном Будуновым во время матча чемпионата России против «Анжи» в 2001 году.

    Причина смерти вратаря Шишмарева в Калининграде – асфиксия из-за «запавшего» языка

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    Источник: «Новый Калининград»

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