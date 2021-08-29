Следком ведет проверку по факту смерти вратаря Шишмарева во время матча в Калининграде

Ситуацию с гибелью вратаря Александра Шишмарева во время тренировочного матча в Калининграде взял на контроль Следственный комитет. Он проводит проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Футболист столкнулся с соперником. Ему оказали помощь, но смерти избежать не удалось. По предварительной информации, Шишмарев умер из-за асфиксии.
- Шишмареву было 23 года.
- Смерть в Калининграде случилась в годовщину дня гибели вратаря ЦСКА Сергея Перхуна. Он умер после столкновения с форвардом Будуном Будуновым во время матча чемпионата России против «Анжи» в 2001 году.
Причина смерти вратаря Шишмарева в Калининграде – асфиксия из-за «запавшего» языка
Источник: «Новый Калининград»