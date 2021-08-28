В Калининграде вратарь умер после столкновения с соперником во время тренировочного матча

Глубокое соболезнование...
Но причину в обоих случаях ,вижу ,в
нападении на вратаря.....игроки ведут себя агрессивно.
Голкипер любительской команды «Красная Звезда» (Советск) Александр Шишмарев ушел из жизни во время тренировочного матча. Обстоятельства гибели футболиста раскрыла местная федерация футбола.
«Сегодня во время тренировочного спарринга между командами «Балтика-М» и «Красная Звезда» (Советск) произошла трагедия. В столкновении с футболистом хозяев тяжелую травму получил вратарь команды гостей Александр Шишмарев.
Помощь, оперативно и в полном объеме оказанная врачами «Балтики», не помогла. Прибывшая бригада «Скорой» в течение часа боролась за жизнь Александра, но спасти его не удалось…
Калининградская областная федерация футбола, всe футбольное сообщество региона соболезнуют родным и близким Александра. При поддержке Калининградской областной Федерации футбола, а также представителей некоторых любительских команд области, будут полностью покрыты расходы на организацию похорон», – написала Федерация.