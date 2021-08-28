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    В Калининграде вратарь умер после столкновения с соперником во время тренировочного матча

    Голкипер любительской команды «Красная Звезда» (Советск) Александр Шишмарев ушел из жизни во время тренировочного матча. Обстоятельства гибели футболиста раскрыла местная федерация футбола.

    «Сегодня во время тренировочного спарринга между командами «Балтика-М» и «Красная Звезда» (Советск) произошла трагедия. В столкновении с футболистом хозяев тяжелую травму получил вратарь команды гостей Александр Шишмарев.

    Помощь, оперативно и в полном объеме оказанная врачами «Балтики», не помогла. Прибывшая бригада «Скорой» в течение часа боролась за жизнь Александра, но спасти его не удалось…

    Калининградская областная федерация футбола, всe футбольное сообщество региона соболезнуют родным и близким Александра. При поддержке Калининградской областной Федерации футбола, а также представителей некоторых любительских команд области, будут полностью покрыты расходы на организацию похорон», – написала Федерация.

    • Шишмареву было 23 года.
    • Сегодня, 28 августа, исполнилось 20 лет со дня гибели вратаря ЦСКА Сергея Перхуна. Он умер после столкновения с форвардом Будуном Будуновым во время матча чемпионата России против «Анжи».

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    Источник: сообщество Калининградской областной Федерации футбола в VK

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    28.08.2021 22:40
    Комментарии3
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      Рейтинг: +9540

      alex1951 51 минуту назад

      Глубокое соболезнование...
      Но причину в обоих случаях ,вижу ,в
      нападении на вратаря.....игроки ведут себя агрессивно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8578

      KOLBIS 1 час назад

      28 августа забирает вратарей...Светлая память...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7410

      playsh 1 час назад

      Светлая память спортсмену и дай бог пережить эту трагедию родителям.

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