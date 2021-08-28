АПЛ. «Челси» сохранил ничью в матче с «Ливерпулем», играя второй тайм в меньшинстве

«Ливерпуль» и «Челси» обменялись голами в матче АПЛ. Обе команды продлили свои беспроигршные серии.

«Челси» в этом матче забил своим первым же ударом в створ.

«Ливерпуль» забил все из своих последних 20 пенальти в АПЛ.

«Ливерпуль» прервал серию из четырех матчей АПЛ без пропущенных голов.

Мохамед Салах забил 24 гола в АПЛ с начала прошлого сезона – лучший показатель среди всей лиги.

Салах забил все из своих 14 последних пенальти в АПЛ. Более длинная серия была только у Мэтта Ле Тиссье в 1994-2000 годах (23 пенальти).

Салах в ворота «Челси» в АПЛ забил больше голов (три), чем забил в турнире в качестве игрока «Челси» (два).

Рис Джеймс получил первую красную карточку в профессиональной клубной карьере.

Англия. АПЛ. 3-й тур

Ливерпуль – Челси – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Хаверц, 22; 1:1 – Салах, 45+5 (с пенальти).

Удаления: нет – Джеймс, 45+3.

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