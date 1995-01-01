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    АПЛ. «Челси» сохранил ничью в матче с «Ливерпулем», играя второй тайм в меньшинстве

    «Ливерпуль» и «Челси» обменялись голами в матче АПЛ. Обе команды продлили свои беспроигршные серии.

    «Челси» в этом матче забил своим первым же ударом в створ.

    «Ливерпуль» забил все из своих последних 20 пенальти в АПЛ.

    «Ливерпуль» прервал серию из четырех матчей АПЛ без пропущенных голов.

    Мохамед Салах забил 24 гола в АПЛ с начала прошлого сезона – лучший показатель среди всей лиги.

    Салах забил все из своих 14 последних пенальти в АПЛ. Более длинная серия была только у Мэтта Ле Тиссье в 1994-2000 годах (23 пенальти).

    Салах в ворота «Челси» в АПЛ забил больше голов (три), чем забил в турнире в качестве игрока «Челси» (два).

    Рис Джеймс получил первую красную карточку в профессиональной клубной карьере.

    Англия. АПЛ. 3-й тур

    Ливерпуль – Челси – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Хаверц, 22; 1:1 – Салах, 45+5 (с пенальти).

    Удаления: нет – Джеймс, 45+3.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:25
    Комментарии5
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      Рейтинг: +16400

      JTherry 18 минут назад

      классный матч, Хаверц с углового затылком положил по такой траектории, понимаю, что случайный, но - красавец...! ну и после удаления Джеймса Челси пришлось поставить автобус (а говорят, что только в РПЛ))) контратаки с Лукаку очень острые, и позиционная атака в исполнении Ливера хороша... АПЛ восхищает своим футболом...

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      Рейтинг: -595

      СуперПАВ9 > JTherry 2 минуты назад

      Рпл лучшая лига мира

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      Рейтинг: -595

      СуперПАВ9 21 минуту назад

      Отличный результат

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      Рейтинг: +897

      Alex Y 28 минут назад

      МЮ и Тотенхем будут лидерами после этого тура)

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      Рейтинг: -595

      СуперПАВ9 > Alex Y 19 минут назад

      Не факт, а у мю вслучае побелы будет 7 очков

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