АПЛ. «Челси» сохранил ничью в матче с «Ливерпулем», играя второй тайм в меньшинстве

«Ливерпуль» и «Челси» обменялись голами в матче АПЛ. Обе команды продлили свои беспроигршные серии.
«Челси» в этом матче забил своим первым же ударом в створ.
«Ливерпуль» забил все из своих последних 20 пенальти в АПЛ.
«Ливерпуль» прервал серию из четырех матчей АПЛ без пропущенных голов.
Мохамед Салах забил 24 гола в АПЛ с начала прошлого сезона – лучший показатель среди всей лиги.
Салах забил все из своих 14 последних пенальти в АПЛ. Более длинная серия была только у Мэтта Ле Тиссье в 1994-2000 годах (23 пенальти).
Салах в ворота «Челси» в АПЛ забил больше голов (три), чем забил в турнире в качестве игрока «Челси» (два).
Рис Джеймс получил первую красную карточку в профессиональной клубной карьере.
Англия. АПЛ. 3-й тур
Голы: 0:1 – Хаверц, 22; 1:1 – Салах, 45+5 (с пенальти).
Удаления: нет – Джеймс, 45+3.