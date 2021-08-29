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Материалы

Ливерпуль - Челси

28.08.2021, Суббота, 19:30 мск Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд Англия. Премьер-лига, 3 тур Ливерпуль - Челси
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
29 тур
4 марта, четверг 23:15 Ливерпуль 0:1 Челси
2 тур
20 сентября, воскресенье 18:30 Челси 0:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
37 тур
22 июля, среда 22:15 Ливерпуль 5:3 Челси
6 тур
22 сентября, воскресенье 18:30 Челси 1:2 Ливерпуль
Англия. Кубок (2019/2020)
1/8 финала
3 марта, вторник 22:45 Челси 2:0 Ливерпуль
Суперкубок УЕФА 2019
Финал
14 августа, среда 22:00 Ливерпуль 2:2
(5:4)п		 Челси
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
34 тур
14 апреля, воскресенье 18:30 Ливерпуль 2:0 Челси
7 тур
29 сентября, суббота 19:30 Челси 1:1 Ливерпуль
Англия. Кубок лиги (2018/2019)
1/16 финала
26 сентября, среда 21:45 Ливерпуль 1:2 Челси
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
37 тур
6 мая, воскресенье 18:30 Челси 1:0 Ливерпуль
13 тур
25 ноября, суббота 20:30 Ливерпуль 1:1 Челси
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
23 тур
31 января, вторник 23:00 Ливерпуль 1:1 Челси
5 тур
16 сентября, пятница 22:00 Челси 1:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
30 тур
11 мая, среда 22:00 Ливерпуль 1:1 Челси
11 тур
31 октября, суббота 15:45 Челси 1:3 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
36 тур
10 мая, воскресенье 18:00 Челси 1:1 Ливерпуль
11 тур
8 ноября, суббота 15:45 Ливерпуль 1:2 Челси
Англия. Кубок Лиги (2014/2015)
1/2 финала
ответный матч		 27 января, вторник 22:45 Челси 1:0 Ливерпуль
Англия. Кубок Лиги (2014/2015)
1/2 финала
первый матч		 20 января, вторник 22:45 Ливерпуль 1:1 Челси
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
36 тур
27 апреля, воскресенье 17:05 Ливерпуль 0:2 Челси
19 тур
29 декабря, воскресенье 20:00 Челси 2:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
34 тур
21 апреля, воскресенье 19:00 Ливерпуль 2:2 Челси
11 тур
11 ноября, воскресенье 20:00 Челси 1:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
37 тур
8 мая, вторник 23:00 Ливерпуль 4:1 Челси
12 тур
20 ноября, воскресенье 20:00 Челси 1:2 Ливерпуль
Англия. Кубок (2011/2012)
Финал
5 мая, суббота 20:15 Челси 2:1 Ливерпуль
Англия. Кубок Лиги (2011/2012)
Плей-офф, 1/4 финала
29 ноября, вторник 23:45 Челси 0:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
26 тур
6 февраля, воскресенье 19:00 Челси 0:1 Ливерпуль
11 тур
7 ноября, воскресенье 19:00 Ливерпуль 2:0 Челси
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
37 тур
2 мая, воскресенье 16:30 Ливерпуль 0:2 Челси
8 тур
4 октября, воскресенье 19:00 Челси 2:0 Ливерпуль
Лига Чемпионов (2008/2009)
1/4 финала
ответный матч		 14 апреля, вторник 22:45 Челси 4:4 Ливерпуль
1/4 финала
ответный матч		 8 апреля, среда 22:45 Ливерпуль 1:3 Челси
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
24 тур
1 февраля, воскресенье 19:00 Ливерпуль 2:0 Челси
9 тур
26 октября, воскресенье 16:30 Челси 0:1 Ливерпуль
Лига Чемпионов (2007/2008)
1/2 финала
ответный матч		 30 апреля, среда 22:45 Челси 3:2 Ливерпуль
1/2 финала
ответный матч		 22 апреля, вторник 22:45 Ливерпуль 1:1 Челси
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
26 тур
10 февраля, воскресенье 19:00 Челси 0:0 Ливерпуль
3 тур
19 августа, воскресенье 19:00 Ливерпуль 1:1 Челси
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 29 6 3 99:26 +73 93
2. Ливерпуль 38 28 8 2 94:26 +68 92
3. Челси 38 21 11 6 76:33 +43 74
4. Тоттенхэм 38 22 5 11 69:40 +29 71
5. Арсенал 38 22 3 13 61:48 +13 69
6. Манчестер Юн 38 16 10 12 57:57 0 58
7. Вест Хэм 38 16 8 14 60:51 +9 56
8. Лестер 38 14 10 14 62:59 +3 52
9. Брайтон 38 12 15 11 42:44 -2 51
10. Вулверхэмптон 38 15 6 17 38:43 -5 51
11. Ньюкасл 38 13 10 15 44:62 -18 49
12. Кристал Пэлас 38 11 15 12 50:46 +4 48
13. Брентфорд 38 13 7 18 48:56 -8 46
14. Астон Вилла 38 13 6 19 52:54 -2 45
15. Саутгемптон 38 9 13 16 43:67 -24 40
16. Эвертон 38 11 6 21 43:66 -23 39
17. Лидс 38 9 11 18 42:79 -37 38
18. Бернли 38 7 14 17 34:53 -19 35
19. Уотфорд 38 6 5 27 34:77 -43 23
20. Норвич Сити 38 5 7 26 23:84 -61 22
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