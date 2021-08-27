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РПЛ. «Краснодар» победил «Рубин» и опередил ЦСКА и «Спартак»

27 августа 2021, 22:26
34

В заключительном матче шестого тура РПЛ «Краснодар» оказался сильнее «Рубина». В обоих голах поучаствовал форвард Джон Кордоба, купленный летом у «Герты».

Три очка позволили краснодарцам подняться на шестое место в таблице.

Россия. РПЛ. 6-й тур

Краснодар – Рубин (Казань) – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Ионов, 12; 2:0 – Кордоба, 35.

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Сорокин, Кайо, Петров, Крыховяк, Газинский (Сперцян, 65), Классон, Ионов, Кабелла, Кордоба (Ильин, 85).

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Самошников, Абильдгор, Ин-Бом (Мусаев, 75), Йевтич (Сайто, 60), Бакаев, Хакшабанович, Костюков (И. Игнатьев, 28).

Предупреждения: Классон, 1; Газинский, 60 – Зотов, 7; Самошников, 8.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Рубин ЦСКА Спартак
Комментарии (34)
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Cubinec1989
1630092488
Кордоба топ
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portero
1630092544
Сегодня удачный день! Быки с победой!!!!
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житель СПб
1630092582
Отлично, Краснодар! С победой! Вперед - вверх по таблице.
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житель СПб
1630092641
Интересный матч: против друг друга были два тренера ЦСКА, два лучших вратаря России.
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Бенедиктус
1630092693
Быки спокойно, без напрягов, обыграли Рубин.
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Кузьмич на трибуне
1630092705
Всех болельщиков быков с победой. Сафонов красавчик. Кордоба-просто находка, асист в первом взятии ворот и сам забивает второй гол. Сегодня и Реми был очень хорош. Рубин сегодня был неубедителен.
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владимир миронов
1630092892
Спасибо за победу, Молодцы!!! Приятно глазу смотреть игру Краснодара. Так держать!!!
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knikos
1630093386
Ну наконец-то ! Я сегодня увидел не телкОв , а настоящих быков ! Счёт , конечно , не по игре . Должно было быть 5:2 , а не 2:0 . Ну что ? Всплеск ? Или возрождение ? Посмотрим ! Два лучших вратаря России сыграли очень хорошо ! Кабела - лучший ! Кордоба - топ ! Кайо - хороший бек , когда не косячит !
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Рубинище
1630093826
Краснодар с заслуженной победой. Игра хорошая, без центиа поля-спасибо командам. Когда не реализуем выходы 1 на 1 и мажем с 3х метров то как можно рассчитывать на очки. Кордоба-терминатор просто- суперский нап, наконец то Галицкий отличного игрока привёз. Сафонов сегодня на высоте, если бы не он то результат был другой. Игнатьев снова 0-писец просто, купили напа. перерыв нам кстати, после колхоза из польши совсем игра не идёт
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fanfckrasnodar
1630095712
игра перегружается, это радует. Уверенность у чужих ворот дает задор всей команде. То, чего так долго не хватало! Браво, приятно смотреть.
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