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    РПЛ. «Краснодар» победил «Рубин» и опередил ЦСКА и «Спартак»

    В заключительном матче шестого тура РПЛ «Краснодар» оказался сильнее «Рубина». В обоих голах поучаствовал форвард Джон Кордоба, купленный летом у «Герты».

    Три очка позволили краснодарцам подняться на шестое место в таблице.

    Россия. РПЛ. 6-й тур

    Краснодар – Рубин (Казань) – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Ионов, 12; 2:0 – Кордоба, 35.

    «Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Сорокин, Кайо, Петров, Крыховяк, Газинский (Сперцян, 65), Классон, Ионов, Кабелла, Кордоба (Ильин, 85).

    «Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Самошников, Абильдгор, Ин-Бом (Мусаев, 75), Йевтич (Сайто, 60), Бакаев, Хакшабанович, Костюков (И. Игнатьев, 28).

    Предупреждения: Классон, 1; Газинский, 60 – Зотов, 7; Самошников, 8.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.08.2021 22:26
    Комментарии22
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      Рейтинг: +8573

      KOLBIS 25 минут назад

      А в таблице ЦСКА выше???...

      0
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      Рейтинг: +41

      майкл 35 минут назад

      Интересно что промямлит слуцкой на этот раз ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +41

      майкл 41 минуту назад

      Ну вот лафа закончилась

      0
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      Рейтинг: +90

      fanfckrasnodar 48 минут назад

      игра перегружается, это радует. Уверенность у чужих ворот дает задор всей команде. То, чего так долго не хватало! Браво, приятно смотреть.

      2
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      Рейтинг: +9649

      житель СПб 1 час назад

      Рано или поздно везение Рубина должно было прерваться. Сегодня он был совсем неубедителен. Во 2 туре, проигрывая 0:2, Рубин стоял на своей половине и ждал атак Краснодара - а вдруг удастся на контратаке поймать?! А Краснодар в ответ - перекидывал мяч на своей половине! В общем, это не игра со стороны Рубина. Место в таблице было необоснованно высокое.

      0
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      Рейтинг: +2627

      ySS 1 час назад

      Хороший матч.
      Краснодарских с победой!

      3
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      Рейтинг: +6743

      Рубинище 1 час назад

      Краснодар с заслуженной победой. Игра хорошая, без центиа поля-спасибо командам. Когда не реализуем выходы 1 на 1 и мажем с 3х метров то как можно рассчитывать на очки. Кордоба-терминатор просто- суперский нап, наконец то Галицкий отличного игрока привёз. Сафонов сегодня на высоте, если бы не он то результат был другой. Игнатьев снова 0-писец просто, купили напа. перерыв нам кстати, после колхоза из польши совсем игра не идёт

      6
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      Рейтинг: +9304

      knikos 1 час назад

      Ну наконец-то ! Я сегодня увидел не телкОв , а настоящих быков ! Счёт , конечно , не по игре . Должно было быть 5:2 , а не 2:0 . Ну что ? Всплеск ? Или возрождение ? Посмотрим ! Два лучших вратаря России сыграли очень хорошо ! Кабела - лучший ! Кордоба - топ ! Кайо - хороший бек , когда не косячит !

      7
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      Рейтинг: +7635

      GoLenaStop 1 час назад

      Это был матч-бенефис вратарей, они и сами сыграли и заколдовали штанги!
      Краснодар был смелее, а Рубину немного не повезло.
      Достойный матч, но Рубин тоже должен забивать.
      Спасибо командам за игру. Победа КРАСНОДАРА справедливая, но счёт немного неверный..
      С ув.


      4
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      Рейтинг: +6364

      владимир миронов 1 час назад

      Спасибо за победу, Молодцы!!! Приятно глазу смотреть игру Краснодара. Так держать!!!

      6
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