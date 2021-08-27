РПЛ. «Краснодар» победил «Рубин» и опередил ЦСКА и «Спартак»

В заключительном матче шестого тура РПЛ «Краснодар» оказался сильнее «Рубина». В обоих голах поучаствовал форвард Джон Кордоба, купленный летом у «Герты».

Три очка позволили краснодарцам подняться на шестое место в таблице.

Россия. РПЛ. 6-й тур

Краснодар – Рубин (Казань) – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Ионов, 12; 2:0 – Кордоба, 35.

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Сорокин, Кайо, Петров, Крыховяк, Газинский (Сперцян, 65), Классон, Ионов, Кабелла, Кордоба (Ильин, 85).

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Самошников, Абильдгор, Ин-Бом (Мусаев, 75), Йевтич (Сайто, 60), Бакаев, Хакшабанович, Костюков (И. Игнатьев, 28).

Предупреждения: Классон, 1; Газинский, 60 – Зотов, 7; Самошников, 8.

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