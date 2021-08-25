Кейн: «Я остаюсь в «Тоттенхэме»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн объявил, что не уйдет из лондонского клуба этим летом.

«Было невероятно увидеть такой прием от фанатов клуба в это воскресенье и читать слова поддержки в последние недели.

Этим летом я останусь в «Тоттенхэме» и буду на 100% сосредоточен на том, чтобы помочь команде добиться успеха», – написал Кейн в твиттере.