Кейн: «Я остаюсь в «Тоттенхэме»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн объявил, что не уйдет из лондонского клуба этим летом.
«Было невероятно увидеть такой прием от фанатов клуба в это воскресенье и читать слова поддержки в последние недели.
Этим летом я останусь в «Тоттенхэме» и буду на 100% сосредоточен на том, чтобы помочь команде добиться успеха», – написал Кейн в твиттере.
- Купить Кейна пытался «Манчестер Сити».
- В прошлом сезоне Кейн забил 33 гола и сделал 17 ассистов в 49 матчах.
- Его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до июня 2024 года.
Источник: твиттер Гарри Кейна