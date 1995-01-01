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    Кейн: «Я остаюсь в «Тоттенхэме»

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн объявил, что не уйдет из лондонского клуба этим летом.

    «Было невероятно увидеть такой прием от фанатов клуба в это воскресенье и читать слова поддержки в последние недели.

    Этим летом я останусь в «Тоттенхэме» и буду на 100% сосредоточен на том, чтобы помочь команде добиться успеха», – написал Кейн в твиттере.

    • Купить Кейна пытался «Манчестер Сити».
    • В прошлом сезоне Кейн забил 33 гола и сделал 17 ассистов в 49 матчах.
    • Его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до июня 2024 года.

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    Источник: твиттер Гарри Кейна

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    Сегодня, 15:12
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +88840

      zigbert 40 минут назад

      Нападающий высокого класса но что поделаешь с Тоттенхэмом трудно взять какой либо титул.

      0
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      ...
      Рейтинг: -605

      СуперПАВ9 > zigbert 12 минут назад

      Возьмем титулы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8778

      Cleaner 2 часа назад

      Карьера без титулов. Променял на слова поддержки...

      0
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      Рейтинг: -605

      СуперПАВ9 > Cleaner 12 минут назад

      Будут у него титулы в Тоттенхеме

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      Рейтинг: -605

      СуперПАВ9 2 часа назад

      Дураки отказались от таких денег

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