Соболев: «У «Спартака» нет ни побед, ни хорошей игры. Претензии к футболистам оправданы. Равнодушных нет, все отдают себя»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев выступил с речью после матча пятого тура РПЛ против «Арсенала» (1:1). Он согласен, что его игра и игра команды заслуживают претензий.

«Я – спортсмен, и моя задача играть в футбол. Я живу футболом! Заговоры не для меня. Да, сейчас не лучшая ситуация у нашей команды, я все прекрасно понимаю, я не показываю игру, которую могу показывать и хотят видеть, команда не показывает игру, вы думаете я, мы не переживаем?

Я домой прихожу, и жена, ребeнок меня не узнают. Да, я повторюсь, я играю не в свой футбол, все ждут от меня голов, яркой игры, этого сейчас нет. Но, выходя на поле, я стараюсь сделать все для победы команды. Я прекрасно понимаю наших болельщиков, они хотят видеть победы команды и хорошую игру… Пока нет ни того, ни другого. Поэтому начинаются претензии к нам и они оправданы. Я полностью осознаю всю ответственность и серьезность сложившейся ситуации!

Я люблю этот клуб и буду биться за эту команду и болельщиков всегда. И я вам могу сказать, что в этой команде нет равнодушных, все отдают себя этой команде, но бывают такие отрезки и только мы можем решить эти проблемы, все вместе как один кулак, как одно целое. Вперeд, «Спартак», – написал форвард Соболев.