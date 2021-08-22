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  • Соболев: «У «Спартака» нет ни побед, ни хорошей игры. Претензии к футболистам оправданы. Равнодушных нет, все отдают себя»

Соболев: «У «Спартака» нет ни побед, ни хорошей игры. Претензии к футболистам оправданы. Равнодушных нет, все отдают себя»

22 августа 2021, 15:15
40

Нападающий «Спартака» Александр Соболев выступил с речью после матча пятого тура РПЛ против «Арсенала» (1:1). Он согласен, что его игра и игра команды заслуживают претензий.

«Я – спортсмен, и моя задача играть в футбол. Я живу футболом! Заговоры не для меня. Да, сейчас не лучшая ситуация у нашей команды, я все прекрасно понимаю, я не показываю игру, которую могу показывать и хотят видеть, команда не показывает игру, вы думаете я, мы не переживаем?

Я домой прихожу, и жена, ребeнок меня не узнают. Да, я повторюсь, я играю не в свой футбол, все ждут от меня голов, яркой игры, этого сейчас нет. Но, выходя на поле, я стараюсь сделать все для победы команды. Я прекрасно понимаю наших болельщиков, они хотят видеть победы команды и хорошую игру… Пока нет ни того, ни другого. Поэтому начинаются претензии к нам и они оправданы. Я полностью осознаю всю ответственность и серьезность сложившейся ситуации!

Я люблю этот клуб и буду биться за эту команду и болельщиков всегда. И я вам могу сказать, что в этой команде нет равнодушных, все отдают себя этой команде, но бывают такие отрезки и только мы можем решить эти проблемы, все вместе как один кулак, как одно целое. Вперeд, «Спартак», – написал форвард Соболев.

  • Соболев в этом сезоне РПЛ не пропустил ни одного матча, забил гол.
  • «Спартак» выдал худший старт за последние 10 лет.
  • Следующий соперник – «Сочи» (26 августа).

Источник: инстаграм Александра Соболева
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр
Комментарии (40)
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DOCTOR PENALTY
1629637164
И кто только тебе такие тексты пишет...*****!
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Иван Петров 1986
1629638489
Вот ни одному слову не верю.
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Дедуктор
1629639385
Соболь настолько тупой мужик, что осмысленные такие слова, в принципе, придумать не смог бы. Кто то ему записал текст. Зарема, не?
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serglider
1629640472
Вы пешком весе матчи сезона ходили! Кому вы, на фиг, себя отдаете? Тупо получаете кучу бабосов и не хрена, не хотите их отрабатывать! Что в Спартаке делает тренер по физподготовке? Гонять, гонять и еще раз гонять! Все равно они не хотят играть, так пусть хоть на тренировках их как следует нагрузят, что бы они на карачках со стадиона уползали! А вообще за такую игру надо игроков хорошенько отмудохать... ремнем... по заднице! Другого выхода заставить бегать этих валютных миллионеров в трусах и футболках, я не вижу!
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Дедуктор
1629640699
А с какого перепугу данный ныряльщик дает такие интервью? Рядовой игрочишко, не капитан команды даже. И кто ему дал задание озвучить что "команда не показывает игру"? Какой то подлянкой от всего этого попахивает. И плохо, что тупой Соболь в этой подлянке тоже участвует. Было дело, Реал при Зидане "игру не показывал". МЮ при Ван Гале. В силу разных обстоятельств. Но ни одна гнида не вылазила с подобными комментами, как из свинарника Соболь.
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ilichkadr
1629641097
ножик перочинный ,перочинный ножик, перочинный ножик ,ножик перочинный, ножик перочинный ,перочинный ножик , перочинный ножик ,ножик перочинный , а ножик перочинный ,перочинный ножик , такой вот перочинный ,такой вот ножик , ножик перочинный ,непростой такой ножик ,а ножик перочинный , был-бы он простой ,не был-бы перочинный , а так он перочинный ,он не просто ножик.))))))))))))))))))) P.S. Лучше бы ты помалкивал, чем нести ересь в своё оправдание.
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derrik2000
1629641835
Ну, чё? За то БАБЛИЩЕ, которое Соболев (да и другие тоже) получают, по*издеть под запись - не самая тяжёлая работа. Сейчас ещё мингрел вылезет: "С деЦтва за Спартак! Всех порвём!" ))) "Благодарность" от меня Цорну и Ко: столько ХОВНА да на ТАКОЕ БАБЛИЩЕ подписать - действительно нужно было очень постараться.
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Рубинище
1629642101
Брехня, муйнёй страдают никто не играет ходят пешком. последняя игра это показала-3.14здеть не мешки ворочить-если бы не судья баранку бы вообще привезли.
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edw7777
1629642631
Толку-то от этих откровений! Могу сказать только, что если бы я или какой другой простой смертный так делали свою работу, то нас если не уволили бы, то уж процентов 50 от зарплаты отобрали. Меня бы точно перевели на другую должность и в зарплате потерял бы процентов 70. Вы же какие-то неприкасаемые получается и слышны только стоны и извинения, как у нашкодивших деточек. Обидно за Спартак и за весь наш футбол. Да из-за всю страну впридачу!
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JTherry
1629647894
вместо "красивых слов" своей пиарщицы Болотовой лучше сыграть красиво, а не "катать вату", сливая тренера, думаешь, никто не понял намека "я играю не в свой футбол"..? зато мы помним склочный и мстительный характер мамзель Z, которая вполне может оказывать влияние на своих "любимчиков", о которых она сама писала в телеге - Соболев, Мозес, Ларссон ("не нужны мне подарки 3 года")...
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