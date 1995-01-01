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    Соболев: «У «Спартака» нет ни побед, ни хорошей игры. Претензии к футболистам оправданы. Равнодушных нет, все отдают себя»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев выступил с речью после матча пятого тура РПЛ против «Арсенала» (1:1). Он согласен, что его игра и игра команды заслуживают претензий.

    «Я – спортсмен, и моя задача играть в футбол. Я живу футболом! Заговоры не для меня. Да, сейчас не лучшая ситуация у нашей команды, я все прекрасно понимаю, я не показываю игру, которую могу показывать и хотят видеть, команда не показывает игру, вы думаете я, мы не переживаем?

    Я домой прихожу, и жена, ребeнок меня не узнают. Да, я повторюсь, я играю не в свой футбол, все ждут от меня голов, яркой игры, этого сейчас нет. Но, выходя на поле, я стараюсь сделать все для победы команды. Я прекрасно понимаю наших болельщиков, они хотят видеть победы команды и хорошую игру… Пока нет ни того, ни другого. Поэтому начинаются претензии к нам и они оправданы. Я полностью осознаю всю ответственность и серьезность сложившейся ситуации!

    Я люблю этот клуб и буду биться за эту команду и болельщиков всегда. И я вам могу сказать, что в этой команде нет равнодушных, все отдают себя этой команде, но бывают такие отрезки и только мы можем решить эти проблемы, все вместе как один кулак, как одно целое. Вперeд, «Спартак», – написал форвард Соболев.

    • Соболев в этом сезоне РПЛ не пропустил ни одного матча, забил гол.
    • «Спартак» выдал худший старт за последние 10 лет.
    • Следующий соперник – «Сочи» (26 августа).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Александра Соболева

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    Сегодня, 15:15
    Комментарии5
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      Рейтинг: +21216

      DOCTOR PENALTY 4 минуты назад

      И кто только тебе такие тексты пишет...*****!

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      Рейтинг: +20262

      vladimir-7 12 минут назад

      Вот и закончились игры спартака с одними командами...., теперь начинаются игры с другими командами...., вот и посмотрим на их
      результаты и положение в таблице.

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      Рейтинг: +24576

      silver29 28 минут назад

      здабол он педикулезный ((((, научились красиво говорить и думают что прокатит ((( хрен вам, не хер на вас смотреть охламонов позорных.

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      Рейтинг: +2634

      Бухбух 33 минуты назад

      Что-то Соболь про нагрузки не заикнулся.

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      Рейтинг: +20262

      vladimir-7 > Бухбух 9 минут назад

      А он нагрузки, за выход на 10-15 минут на поле, не получает.

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