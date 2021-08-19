Впервые в полуфинале Кубка Либертадорес сыграют три команды из одной страны

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Определились три из четырех полуфиналистов текущего розыгрыша Кубка Либертадорес.
В 1/2 финала турнира уже вышли бразильские «Атлетико Минейро», «Фламенго» и «Палмейрас».
Это первый случай в истории Кубка Либертадорес, когда в полуфинале сыграют три команды из одной страны.
- Последним полуфиналистом станет «Флуминенсе» (Бразилия) или «Барселона» (Эквадор).
- В первой встрече между ними была зафиксирована ничья 2:2.
¡El camino a la #GloriaEterna! 3 equipos brasileños están en las semifinales de la CONMEBOL #Libertadores.@Atletico, @Flamengo y @Palmeiras. pic.twitter.com/Q3yeJLv9Jg— CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) August 19, 2021