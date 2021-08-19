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    Впервые в полуфинале Кубка Либертадорес сыграют три команды из одной страны

    Определились три из четырех полуфиналистов текущего розыгрыша Кубка Либертадорес.

    В 1/2 финала турнира уже вышли бразильские «Атлетико Минейро», «Фламенго» и «Палмейрас».

    Это первый случай в истории Кубка Либертадорес, когда в полуфинале сыграют три команды из одной страны.

    • Последним полуфиналистом станет «Флуминенсе» (Бразилия) или «Барселона» (Эквадор).
    • В первой встрече между ними была зафиксирована ничья 2:2.

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    Источник: Твиттер Кубка Либертадорес

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      Рейтинг: +8570

      KOLBIS 30 минут назад

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