Впервые в полуфинале Кубка Либертадорес сыграют три команды из одной страны

Определились три из четырех полуфиналистов текущего розыгрыша Кубка Либертадорес.

В 1/2 финала турнира уже вышли бразильские «Атлетико Минейро», «Фламенго» и «Палмейрас».

Это первый случай в истории Кубка Либертадорес, когда в полуфинале сыграют три команды из одной страны.