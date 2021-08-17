Анчелотти: «Очень люблю Роналду, но я не планировал его возвращение в «Реал»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти опроверг информацию о том, что он попросил вернуть в мадридский клуб форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Криштиану – легенда «Реала», я очень люблю его и уважаю.

Но я никогда не планировал его возвращение. Мы смотрим вперед», – написал Анчелотти в твиттере.