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    Анчелотти: «Очень люблю Роналду, но я не планировал его возвращение в «Реал»

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти опроверг информацию о том, что он попросил вернуть в мадридский клуб форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    «Криштиану – легенда «Реала», я очень люблю его и уважаю.

    Но я никогда не планировал его возвращение. Мы смотрим вперед», – написал Анчелотти в твиттере.

    • Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.
    • Криштиану стал лучшим бомбардиром в истории клуба (450 голов).
    • Его контракт с «Ювентусом» истекает следующим летом.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Карло Анчелотти

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    Сегодня, 16:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9292

      житель СПб 32 минуты назад

      Очередную "уточку" крутанули. Заодно и Роналду опустили...

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