Анчелотти: «Очень люблю Роналду, но я не планировал его возвращение в «Реал»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти опроверг информацию о том, что он попросил вернуть в мадридский клуб форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
«Криштиану – легенда «Реала», я очень люблю его и уважаю.
Но я никогда не планировал его возвращение. Мы смотрим вперед», – написал Анчелотти в твиттере.
- Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.
- Криштиану стал лучшим бомбардиром в истории клуба (450 голов).
- Его контракт с «Ювентусом» истекает следующим летом.
Источник: Твиттер Карло Анчелотти