Анчелотти хочет вернуть Роналду в «Реал»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заинтересован в услугах форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
По информации El Chiringuito TV, итальянский специалист попросил вернуть в команду 36-летнего футболиста.
Приоритетом руководства мадридского клуба остается нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, а возвращение португальца может стать запасным вариантом.
- Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.
- Криштиану стал лучшим бомбардиром в истории клуба (450 голов).
- Его контракт с «Ювентусом» истекает следующим летом.
Источник: El Chiringuito TV
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