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    Анчелотти хочет вернуть Роналду в «Реал»

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заинтересован в услугах форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    По информации El Chiringuito TV, итальянский специалист попросил вернуть в команду 36-летнего футболиста.

    Приоритетом руководства мадридского клуба остается нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, а возвращение португальца может стать запасным вариантом.

    • Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.
    • Криштиану стал лучшим бомбардиром в истории клуба (450 голов).
    • Его контракт с «Ювентусом» истекает следующим летом.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: El Chiringuito TV

    El Chiringuito de Jugones - программа о футболе, выходит на испанском телеканале Mega. Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне».

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    Сегодня, 14:33
    Комментарии3
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      Рейтинг: +699

      OBOLEV 1 час назад

      В следующем году ) Когда Бейл уйдет и будет нужен бестолковый бегун.

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      Рейтинг: +3373

      FENIX-SL 1 час назад

      это отличное решение со всех сторон
      для фанатов Реала нет ничего в этом плохого вообще
      с ним ХУЖЕ не будет

      0
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      Рейтинг: -634

      СуперПАВ9 > FENIX-SL 54 минуты назад

      Будет

      0
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