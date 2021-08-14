«Реал» опроверг информацию о планах уйти из чемпионата Испании

Каталонская газета Mundo Deportivo в субботу утром написала о планах «Реала» сменить чемпионат.

По информации источника, мадридцы готовы уйти в АПЛ, Серию А или Бундеслигу из-за несогласия с действиями руководства Примеры.

Однако сам «Реал» на клубном сайте это опроверг.

«Учитывая информацию, опубликованную сегодня газетой Mundo Deportivo, в которой говорится, что наш клуб изучает путь выхода из Ла Лиги, «Реал» хочет прояснить, что это полностью ложно, а также абсурдно и невозможно», – говорится в заявлении клуба.