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    «Реал» опроверг информацию о планах уйти из чемпионата Испании

    Каталонская газета Mundo Deportivo в субботу утром написала о планах «Реала» сменить чемпионат.

    По информации источника, мадридцы готовы уйти в АПЛ, Серию А или Бундеслигу из-за несогласия с действиями руководства Примеры.

    Однако сам «Реал» на клубном сайте это опроверг.

    «Учитывая информацию, опубликованную сегодня газетой Mundo Deportivo, в которой говорится, что наш клуб изучает путь выхода из Ла Лиги, «Реал» хочет прояснить, что это полностью ложно, а также абсурдно и невозможно», – говорится в заявлении клуба.

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    Источник: Официальный сайт «Реала»

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