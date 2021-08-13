Месси – о «ПСЖ»: «Я нашел идеальную команду. Моя мечта – снова выиграть Лигу чемпионов»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассказал о целях в парижском клубе.
«Моя мечта – снова выиграть Лигу чемпионов. Я нашел идеальную команду. В этой раздевалке собраны лучшие футболисты мира. Пришел в команду, которая практически сделана.
Даже без летних трансферов «ПСЖ» был близок к победе в Лиге чемпионов в последние годы», – сказал Месси.
- Месси всю карьеру провел в «Барсе».
- Во вторник форвард заключил контракт с «ПСЖ» по схеме «2+1».
- Он стал самым высокооплачиваемым игроком в истории Лиги 1.
Источник: El Pais