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    Месси – о «ПСЖ»: «Я нашел идеальную команду. Моя мечта – снова выиграть Лигу чемпионов»

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассказал о целях в парижском клубе.

    «Моя мечта – снова выиграть Лигу чемпионов. Я нашел идеальную команду. В этой раздевалке собраны лучшие футболисты мира. Пришел в команду, которая практически сделана.

    Даже без летних трансферов «ПСЖ» был близок к победе в Лиге чемпионов в последние годы», – сказал Месси.

    • Месси всю карьеру провел в «Барсе».
    • Во вторник форвард заключил контракт с «ПСЖ» по схеме «2+1».
    • Он стал самым высокооплачиваемым игроком в истории Лиги 1.

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    Источник: El Pais

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