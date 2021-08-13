Месси – о «ПСЖ»: «Я нашел идеальную команду. Моя мечта – снова выиграть Лигу чемпионов»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассказал о целях в парижском клубе.

«Моя мечта – снова выиграть Лигу чемпионов. Я нашел идеальную команду. В этой раздевалке собраны лучшие футболисты мира. Пришел в команду, которая практически сделана.

Даже без летних трансферов «ПСЖ» был близок к победе в Лиге чемпионов в последние годы», – сказал Месси.