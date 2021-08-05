Болельщики «Барселоны» собрались у «Камп Ноу» после объявления об уходе Месси из клуба

Катастрофа в Барселоне и всей Каталонии - верните живую легенду.
Нападающий Лионель Месси покинул «Барселону» после 18 лет в клубе.
Сразу после объявления об уходе капитана команды у стадиона «Камп Ноу» начали собираться фанаты каталонского клуба.
- Месси – воспитанник «Барсы».
- В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
- Игрок забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
- С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.
Barcelona fans outside the Camp Nou pic.twitter.com/XsGTSIoe0Q— B/R Football (@brfootball) August 5, 2021
Sport.es: Месси был готов снизить зарплату еще сильнее, чтобы остаться в «Барселоне»