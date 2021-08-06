Болельщики «Барселоны» собрались у «Камп Ноу» после объявления об уходе Месси из клуба

Нападающий Лионель Месси покинул «Барселону» после 18 лет в клубе.

Сразу после объявления об уходе капитана команды у стадиона «Камп Ноу» начали собираться фанаты каталонского клуба.

Месси – воспитанник «Барсы».

В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.

Игрок забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.

С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.

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