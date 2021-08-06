«Спасибо, Лео»: «Барселона» опубликовала видео, посвященное Месси

Пресс-служба «Барселоны» выложила в твиттере специальный ролик, приуроченный к уходу из клуба форварда Лионеля Месси.
Видео длительностью более семи минут состоит из кадров карьеры 34-летнего футболиста в каталонской команде.
Аргентинец не смог заключить новый контракт из-за финансовых ограничений.
- Месси – воспитанник «Барсы».
- В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
- Игрок забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
- С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Официальный твиттер «Барселоны»