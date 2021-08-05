«Спасибо, Лео»: «Барселона» опубликовала видео, посвященное Месси

Пресс-служба «Барселоны» выложила в твиттере специальный ролик, приуроченный к уходу из клуба форварда Лионеля Месси.

Видео длительностью более семи минут состоит из кадров карьеры 34-летнего футболиста в каталонской команде.

Аргентинец не смог заключить новый контракт из-за финансовых ограничений.