«Спасибо, Лео»: «Барселона» опубликовала видео, посвященное Месси

Пресс-служба «Барселоны» выложила в твиттере специальный ролик, приуроченный к уходу из клуба форварда Лионеля Месси.

Видео длительностью более семи минут состоит из кадров карьеры 34-летнего футболиста в каталонской команде.

Аргентинец не смог заключить новый контракт из-за финансовых ограничений.

Месси – воспитанник «Барсы».

В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.

Игрок забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.

С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.