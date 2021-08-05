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    «Спасибо, Лео»: «Барселона» опубликовала видео, посвященное Месси

    Пресс-служба «Барселоны» выложила в твиттере специальный ролик, приуроченный к уходу из клуба форварда Лионеля Месси.

    Видео длительностью более семи минут состоит из кадров карьеры 34-летнего футболиста в каталонской команде.

    Аргентинец не смог заключить новый контракт из-за финансовых ограничений.

    • Месси – воспитанник «Барсы».
    • В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
    • Игрок забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
    • С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.

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    Источник: Официальный твиттер «Барселоны»

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    Сегодня, 00:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +357

      сутулая собака и лисы 1 час назад

      наконец-то Барселона не будет тратить 555 миллионов на то, что бы играть через токсичного и выпадающего в важных матчках игрока.

      теперь сможет сконцентрироваться на современном, тотальном и прессингующем футболе, даст полную свободу тренеру.

      это отличная новость.
      ура!

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