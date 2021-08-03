Пиняев: «Есть желание и амбиции поиграть в Европе. Чем раньше уезжать – тем лучше»

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал о своих планах на будущее.
«Для тех, кто постоянно спрашивает про «Манчестер Юнайтед», отвечу, что до 18 лет я не могу никуда уехать. Конечно, есть желание и амбиции поиграть в Европе. Чем раньше уезжать – тем лучше. Однако я прекрасно понимаю, что в 18 лет вряд ли смогу это сделать. За эти два года все может кардинально измениться как в лучшую, так и в худшую сторону. Не буду загадывать», – сказал Пиняев.
- Пиняев находился на просмотре в «МЮ» в 2018 году.
- Этим летом он перешел в «Крылья» из «Чертаново».
- 30 июля 16-летний форвард дебютировал в РПЛ в матче против «Спартака».
Источник: «Чемпионат»