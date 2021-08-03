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  • Пиняев: «Есть желание и амбиции поиграть в Европе. Чем раньше уезжать – тем лучше»

Пиняев: «Есть желание и амбиции поиграть в Европе. Чем раньше уезжать – тем лучше»

3 августа 2021, 18:55
11

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал о своих планах на будущее.

«Для тех, кто постоянно спрашивает про «Манчестер Юнайтед», отвечу, что до 18 лет я не могу никуда уехать. Конечно, есть желание и амбиции поиграть в Европе. Чем раньше уезжать – тем лучше. Однако я прекрасно понимаю, что в 18 лет вряд ли смогу это сделать. За эти два года все может кардинально измениться как в лучшую, так и в худшую сторону. Не буду загадывать», – сказал Пиняев.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Крылья Советов Манчестер Юнайтед Пиняев Сергей
Комментарии (11)
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Иван Петров 1986
1628007300
Кто тебя там ждет. Ты еще пока никто. Чтобы в Европу ехать нужно показать себя. Один матч сыграл и возобнил себя звездой. Придурок ! ! !
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Боцман59rus
1628007388
- кто то усиленно раскручивает это " дарование" , даже дебют устроили на матче со Спартаком. Сейчас до конца года буду обсуждать, как он гениально накрутил наевшегося Айртона в матче, где КС, ни разу не попали в створ ворот команды, которая еле ноги по полю передвигала
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portero
1628007554
Ой смотри не зазнайся, уже наметки имеются... а то может оказаться все лучшее уже позади...
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spam2009
1628007878
А играешь в Крыльях вот и все желание
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Plyash
1628009543
Пиняев может уехать до 18 лет куда угодно - при условии согласия родителей,при условии присутствия опекуна с согласия родителей,так же клуб должен обеспечить его обучение по школьной программе на русском языке.Контракт.
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NewLife
1628011488
Желание то у него есть)) (помните Мастрояни?)
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Ганнибал Лектор
1628011684
За два года велик соблазн польститься на кучу бабла от условного Зенита. А там... феррари красная, тупая силиконовая кукла барби и деградация личности. И - прощай футболист Пиняев. Очень бы не хотелось такого сценария
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paracetamol
1628017473
Молодой, а уже хофнюк. Медные трубы сыграли свою роль.
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vmonomah17
1628019962
Все они амбициозны, пока фк газпром не предложит жирный контракт лавочника
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