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    Пиняев: «Есть желание и амбиции поиграть в Европе. Чем раньше уезжать – тем лучше»

    Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал о своих планах на будущее.

    «Для тех, кто постоянно спрашивает про «Манчестер Юнайтед», отвечу, что до 18 лет я не могу никуда уехать. Конечно, есть желание и амбиции поиграть в Европе. Чем раньше уезжать – тем лучше. Однако я прекрасно понимаю, что в 18 лет вряд ли смогу это сделать. За эти два года все может кардинально измениться как в лучшую, так и в худшую сторону. Не буду загадывать», – сказал Пиняев.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:55
    Комментарии15
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      Рейтинг: +1623

      Радио1000шумеров 10 минут назад

      Давай, Серега, дерзай, будем за тебя!

      0
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      Рейтинг: +4625

      Ганнибал Лектор 26 минут назад

      За два года велик соблазн польститься на кучу бабла от условного Зенита. А там... феррари красная, тупая силиконовая кукла барби и деградация личности. И - прощай футболист Пиняев. Очень бы не хотелось такого сценария

      1
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      Рейтинг: +9226

      NewLife 29 минут назад

      Желание то у него есть)) (помните Мастрояни?)

      1
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      Рейтинг: +7010

      playsh 1 час назад

      Пиняев может уехать до 18 лет куда угодно - при условии согласия родителей,при условии присутствия опекуна с согласия родителей,так же клуб должен обеспечить его обучение по школьной программе на русском языке.Контракт.

      0
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      Рейтинг: +21064

      bset > playsh 58 минут назад

      Регламент ФИФА

      Статья 19 - Защита несовершеннолетних
      1. Международные переходы игроков допустимы только в случае, если игрок
      старше 18 лет.
      2. Существуют три следующие исключения из этого правила:
      a) родители игрока переезжают в страну, где находится новый клуб, по
      причинам, не связанным с футболом;
      b) переход осуществляется на территории Европейского Союза (ЕС) или
      Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), а возраст игрока составляет от
      16 до 18 лет. В этом случае новый клуб должен выполнить следующие
      минимальные обязательства:
      i) он должен дать игроку адекватное футбольное образование и/или
      подготовку, соответствующую высочайшим национальным
      стандартам
      ii) он должен гарантировать игроку высшее и/или школьное и/или
      профессиональное обучение и/или подготовку, помимо его
      футбольного обучения и/или подготовки, что позволит игроку,
      если он оставит профессиональный футбол, заняться другой, не
      футбольной, карьерой;
      iii) он должен сделать все необходимое для обеспечения
      надлежащего ухода за игроком (оптимальный уровень жизни в
      принимающей его семье или в местопроживании,
      предоставляемом клубом, назначение клубом наставника и пр.);
      iv) после регистрации такого игрока он должен предоставить
      соответствующей ассоциации подтверждение того, что он
      выполняет приведенные выше обязательства;
      c) игрок проживает не далее 50 км от границы страны, и клуб соседней
      ассоциации, в котором хочет зарегистрироваться игрок, также находится
      в пределах 50 км от этой границы. Максимальное расстояние между
      местом жительства игрока и местонахождением клуба должно
      составлять 100 км. В таких случаях игрок должен по-прежнему жить
      дома, а две соответствующие ассоциации должны ясно подтвердить
      свое согласие.

      Он может перейти до 18 лет только если родители его поедут. Причем по своим причинам, а не ради его футбольной карьеры. Так что не может.

      1
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      Рейтинг: +1667

      spam2009 1 час назад

      А играешь в Крыльях вот и все желание

      1
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      Рейтинг: +21064

      bset > spam2009 1 час назад

      Потому что до 18 не может никуда уехать. Ты что, жопой что ли читаешь?

      3
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      Рейтинг: +7010

      playsh > bset 1 час назад

      Может.См.выше.

      0
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      ...
      Рейтинг: +21064

      bset > playsh 57 минут назад

      Не может. См. выше

      0
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      Рейтинг: +1667

      spam2009 > bset 26 минут назад

      нет скорее ты жопой думаешь

      0
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      Рейтинг: +49891

      portero 1 час назад

      Ой смотри не зазнайся, уже наметки имеются... а то может оказаться все лучшее уже позади...

      6
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      Рейтинг: +24437

      Боцман59rus 1 час назад

      - кто то усиленно раскручивает это " дарование" , даже дебют устроили на матче со Спартаком. Сейчас до конца года буду обсуждать, как он гениально накрутил наевшегося Айртона в матче, где КС, ни разу не попали в створ ворот команды, которая еле ноги по полю передвигала

      5
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      Рейтинг: +2480

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Кто тебя там ждет. Ты еще пока никто. Чтобы в Европу ехать нужно показать себя. Один матч сыграл и возобнил себя звездой. Придурок ! ! !

      3
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      Рейтинг: +21064

      bset > Иван Петров 1986 1 час назад

      Его там ждет Манчестер Юнайтед, который дважды звал его на просмотр, он там забивал голы и очень неплохо себя показал. И у него есть с МЮ контракт, что, если МЮ захочет, он сразу забирает его себе по достижению 18 лет. Так что он не придурок. Придурки те, кто с дивана в комментариях дают неверную оценку интервью.

      5
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      Рейтинг: +2480

      Иван Петров 1986 > bset 55 минут назад

      Сколько тебе годков - то, что ты в сказки веришь. Он там по мальчикам играл. После 18 лет взрослые игры начинаются. И нужно себя уже тут показывать, и не в одной игре. Вот если он десяток игр хотя бы нормально отыграет, тогда я изменю свое мнение.

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