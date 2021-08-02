Роналду хочет перейти в «ПСЖ» или вернуться в «Реал»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет уйти из туринского клуба, сообщает AS.

По информации источника, будущее 36-летнего форварда зависит от нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Роналду убежден в том, что парижский клуб сделает выбор в его пользу, если француз перейдет в «Реал».

Если «ПСЖ» не отпустит Мбаппе в «Реал», мадридский клуб рассмотрит Роналду в качестве альтернативы. Сам португалец не против вернуться в «Реал».