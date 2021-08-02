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    Роналду хочет перейти в «ПСЖ» или вернуться в «Реал»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет уйти из туринского клуба, сообщает AS.

    По информации источника, будущее 36-летнего форварда зависит от нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Роналду убежден в том, что парижский клуб сделает выбор в его пользу, если француз перейдет в «Реал».

    Если «ПСЖ» не отпустит Мбаппе в «Реал», мадридский клуб рассмотрит Роналду в качестве альтернативы. Сам португалец не против вернуться в «Реал».

    • Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018 года.
    • Его контракт с туринцами рассчитан до 2022-го.
    • Ранее сообщалось, что «Ювентус» не будет продлевать контракт с Роналду из-за высокой зарплаты.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 18:48
    Комментарии5
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      Рейтинг: +585

      talgatnurzhanov2006 51 минуту назад

      На все согласен, возраст берет своё.

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      Рейтинг: -698

      СуперПАВ9 1 час назад

      В реале с его запросами он не кому не нужен

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1234

      Benifacto 2 часа назад

      MLS его ждут)

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      Рейтинг: +12638

      Skull_Boy 2 часа назад

      Да он в Юве играет как мешок и в Италии чемп сильнее и жесче, и нытиков никто не терпит, чем испанское болото с 5 командами

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      Рейтинг: +3266

      FENIX-SL > Skull_Boy 2 часа назад

      а ты все штампами живешь)

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