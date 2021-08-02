Роналду хочет перейти в «ПСЖ» или вернуться в «Реал»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет уйти из туринского клуба, сообщает AS.
По информации источника, будущее 36-летнего форварда зависит от нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Роналду убежден в том, что парижский клуб сделает выбор в его пользу, если француз перейдет в «Реал».
Если «ПСЖ» не отпустит Мбаппе в «Реал», мадридский клуб рассмотрит Роналду в качестве альтернативы. Сам португалец не против вернуться в «Реал».
- Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018 года.
- Его контракт с туринцами рассчитан до 2022-го.
- Ранее сообщалось, что «Ювентус» не будет продлевать контракт с Роналду из-за высокой зарплаты.
Источник: AS