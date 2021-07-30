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  • «Фиорентина» – о продаже Кокорина: «Тренерский штаб рассчитывает на него»

«Фиорентина» – о продаже Кокорина: «Тренерский штаб рассчитывает на него»

30 июля 2021, 08:09
6

В пресс-службе «Фиорентины» прокомментировали информацию о возможной продаже нападающего Александра Кокорина.

«Мы ничего не слышали о предложениях по Кокорину. Итальянская пресса каждый час пишет о трансферном рынке, и мы обычно не комментируем подобного рода сообщения.

На данный момент Александр – игрок «Фиорентины». Тренерский штаб рассчитывает на него. На последней пресс-конференции у главного тренера спрашивали о Кокорине – он не сказал ни одного негативного слова в адрес игрока», – сказал пресс-атташе клуба Лука Ди Франческо.

  • Вчера Кокорин забил первый гол за «Фиорентину» – в товарищеском матче с «Левико Терме» (9:0) из итальянской Серии D.
  • В январе он перешел из «Спартака» в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро.
  • С тех пор Кокорин принял участие только в 4 официальных матчах.

Источник: РБК
Италия. Серия А Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (6)
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jek718875
1627622132
КОКОША давай, покажи им КУЗЬКИНУ МАТЬ!
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Benifacto
1627622179
походу там на том рынке мышь повесилась) или берут за 900к)
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Derzkiy1
1627622972
У него в рпл то ничего не получалось, если только в Динамо он ещё чего то мог, в остальных клубах бревно бревном
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vladimir-7
1627624321
Никто не проявил желание купить Кокорина, поэтому Фиорентина вынуждена заявить, что её тренерский штаб рассчитывает на Кокорина в этом сезоне.
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Fusballer
1627625425
Конечно рассчитывают. Саня забил команде из любительской лиги!
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Plyash
1627646635
Хреновому танцору яйца мешают.
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