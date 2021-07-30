«Фиорентина» – о продаже Кокорина: «Тренерский штаб рассчитывает на него»

В пресс-службе «Фиорентины» прокомментировали информацию о возможной продаже нападающего Александра Кокорина.

«Мы ничего не слышали о предложениях по Кокорину. Итальянская пресса каждый час пишет о трансферном рынке, и мы обычно не комментируем подобного рода сообщения.

На данный момент Александр – игрок «Фиорентины». Тренерский штаб рассчитывает на него. На последней пресс-конференции у главного тренера спрашивали о Кокорине – он не сказал ни одного негативного слова в адрес игрока», – сказал пресс-атташе клуба Лука Ди Франческо.