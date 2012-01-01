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    «Фиорентина» – о продаже Кокорина: «Тренерский штаб рассчитывает на него»

    В пресс-службе «Фиорентины» прокомментировали информацию о возможной продаже нападающего Александра Кокорина.

    «Мы ничего не слышали о предложениях по Кокорину. Итальянская пресса каждый час пишет о трансферном рынке, и мы обычно не комментируем подобного рода сообщения.

    На данный момент Александр – игрок «Фиорентины». Тренерский штаб рассчитывает на него. На последней пресс-конференции у главного тренера спрашивали о Кокорине – он не сказал ни одного негативного слова в адрес игрока», – сказал пресс-атташе клуба Лука Ди Франческо.

    • Вчера Кокорин забил первый гол за «Фиорентину» – в товарищеском матче с «Левико Терме» (9:0) из итальянской Серии D.
    • В январе он перешел из «Спартака» в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор Кокорин принял участие только в 4 официальных матчах.

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    Источник: РБК

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6053

      Fusballer 1 час назад

      Конечно рассчитывают. Саня забил команде из любительской лиги!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19534

      vladimir-7 1 час назад

      Никто не проявил желание купить Кокорина, поэтому Фиорентина вынуждена заявить, что её тренерский штаб рассчитывает на Кокорина в этом сезоне.

      0
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      Рейтинг: +2442

      Derzkiy1 2 часа назад

      У него в рпл то ничего не получалось, если только в Динамо он ещё чего то мог, в остальных клубах бревно бревном

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    • ...
      Рейтинг: +1233

      Benifacto 2 часа назад

      походу там на том рынке мышь повесилась)
      или берут за 900к)

      0
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      Рейтинг: +99

      jek718875 2 часа назад

      КОКОША давай, покажи им КУЗЬКИНУ МАТЬ!

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