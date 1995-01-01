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    «Боруссия» Д показала новую гостевую форму. Она черно-серая

    Дортмундская «Боруссия» представила выездную форму команды на предстоящий сезон.

    Футболка выполнена в черно-сером цвете с узором из сотен горизонтальных линий. Шорты представлены в черном цвете.

    «Боруссия» представила форму в партнерстве с социальным проектом Nordstadtliga. Экипировку получили дети разного религиозного, этнического и культурного происхождения.

    Технический спонсор клуба – немецкая фирма Puma.

    • «Боруссия» заняла 3-е место в чемпионате Германии в сезоне-2020/21.
    • Новый сезон Бундеслиги стартует 13 августа.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм «Боруссии»

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