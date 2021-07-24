«Боруссия» Д показала новую гостевую форму. Она черно-серая

Дортмундская «Боруссия» представила выездную форму команды на предстоящий сезон.
Футболка выполнена в черно-сером цвете с узором из сотен горизонтальных линий. Шорты представлены в черном цвете.
«Боруссия» представила форму в партнерстве с социальным проектом Nordstadtliga. Экипировку получили дети разного религиозного, этнического и культурного происхождения.
Технический спонсор клуба – немецкая фирма Puma.
- «Боруссия» заняла 3-е место в чемпионате Германии в сезоне-2020/21.
- Новый сезон Бундеслиги стартует 13 августа.
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Источник: инстаграм «Боруссии»