«Боруссия» Д показала новую гостевую форму. Она черно-серая

Дортмундская «Боруссия» представила выездную форму команды на предстоящий сезон.

Футболка выполнена в черно-сером цвете с узором из сотен горизонтальных линий. Шорты представлены в черном цвете.

«Боруссия» представила форму в партнерстве с социальным проектом Nordstadtliga. Экипировку получили дети разного религиозного, этнического и культурного происхождения.

Технический спонсор клуба – немецкая фирма Puma.

«Боруссия» заняла 3-е место в чемпионате Германии в сезоне-2020/21.

Новый сезон Бундеслиги стартует 13 августа.