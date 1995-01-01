Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    2 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    3 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?

    «ПСЖ» хочет удержать Мбаппе и предложил ему контракт с зарплатой 32 миллиона в год

    «ПСЖ» не хочет отпускать нападающего Килиана Мбаппе.

    По информации журналиста Николо Скиры, французский клуб предложил игроку пятилетний контракт с зарплатой в размере 32 миллионов евро в год.

    В «ПСЖ» считают, что значительное повышение зарплаты Мбаппе изменит позицию игрока, и он останется в команде. Однако, 22-летний француз пока не принял условия французского клуба. Он ждет предложения от «Реала».

    • Ранее стало известно, что Мбаппе останется в «ПСЖ», если клуб включит в новый контракт опцию перехода в «Реал».
    • Сообщалось, что у нападающего уже есть договоренность с «Реалом».
    • Мбаппе – самый дорогой игрок мира по версии Transfermarkt. Его оценивают в 160 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:06
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2309

      BlackMurder 3 часа назад

      Реал пытается хоть , что-то сделать) пока не получается) псж хотят сохранить, в псж одуплили на 50 % , что надо омолаживать, 50%скинули на защиту) рамоса подписали, я вообще логике в футболе в 2021 году перестал улавливать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      Dr.Metal 5 часов назад

      Чего тут думать? Дибилом будет если откажется

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7176

      Cleaner > Dr.Metal 2 часа назад

      Во Франции при таких доходах налоги под 80 ПРОЦЕНТОВ. Есть над чем задуматься...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87582
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66916
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru