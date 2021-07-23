«ПСЖ» хочет удержать Мбаппе и предложил ему контракт с зарплатой 32 миллиона в год

«ПСЖ» не хочет отпускать нападающего Килиана Мбаппе.
По информации журналиста Николо Скиры, французский клуб предложил игроку пятилетний контракт с зарплатой в размере 32 миллионов евро в год.
В «ПСЖ» считают, что значительное повышение зарплаты Мбаппе изменит позицию игрока, и он останется в команде. Однако, 22-летний француз пока не принял условия французского клуба. Он ждет предложения от «Реала».
- Ранее стало известно, что Мбаппе останется в «ПСЖ», если клуб включит в новый контракт опцию перехода в «Реал».
- Сообщалось, что у нападающего уже есть договоренность с «Реалом».
- Мбаппе – самый дорогой игрок мира по версии Transfermarkt. Его оценивают в 160 миллионов евро.
Источник: твиттер Николо Скиры