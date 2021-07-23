«ПСЖ» хочет удержать Мбаппе и предложил ему контракт с зарплатой 32 миллиона в год

«ПСЖ» не хочет отпускать нападающего Килиана Мбаппе.

По информации журналиста Николо Скиры, французский клуб предложил игроку пятилетний контракт с зарплатой в размере 32 миллионов евро в год.

В «ПСЖ» считают, что значительное повышение зарплаты Мбаппе изменит позицию игрока, и он останется в команде. Однако, 22-летний француз пока не принял условия французского клуба. Он ждет предложения от «Реала».