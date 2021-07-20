Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    2 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    3 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?

    Мбаппе в ближайшие дни обсудит свое будущее с «ПСЖ»

    В ближайшее время станет известно, где проведет сезон нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

    Как пишет AS, француз приступит к тренировкам 22 июля, после чего встретится с руководством парижского клуба и обсудит свое будущее.

    Контракт форварда с «ПСЖ» истекает летом 2022 года.

    • Ранее стало известно, что Мбаппе останется в «ПСЖ», если клуб включит в новый контракт опцию перехода в «Реал».
    • Сообщалось, что у нападающего уже есть договоренность с «Реалом».
    • Мбаппе – самый дорогой игрок мира по версии Transfermarkt. Его оценивают в 160 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:51
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87553
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66912
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru