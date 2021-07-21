Мбаппе в ближайшие дни обсудит свое будущее с «ПСЖ»

В ближайшее время станет известно, где проведет сезон нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

Как пишет AS, француз приступит к тренировкам 22 июля, после чего встретится с руководством парижского клуба и обсудит свое будущее.

Контракт форварда с «ПСЖ» истекает летом 2022 года.