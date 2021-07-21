Мбаппе в ближайшие дни обсудит свое будущее с «ПСЖ»

В ближайшее время станет известно, где проведет сезон нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.
Как пишет AS, француз приступит к тренировкам 22 июля, после чего встретится с руководством парижского клуба и обсудит свое будущее.
Контракт форварда с «ПСЖ» истекает летом 2022 года.
- Ранее стало известно, что Мбаппе останется в «ПСЖ», если клуб включит в новый контракт опцию перехода в «Реал».
- Сообщалось, что у нападающего уже есть договоренность с «Реалом».
- Мбаппе – самый дорогой игрок мира по версии Transfermarkt. Его оценивают в 160 миллионов евро.
Источник: AS