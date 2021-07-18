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  • Арустамян: «РФС в поисках тренера сборной фокусируется на иностранный рынок. Бердыев не обсуждается»

Арустамян: «РФС в поисках тренера сборной фокусируется на иностранный рынок. Бердыев не обсуждается»

18 июля 2021, 19:38
13

Инсайдер Нобель Арустамян рассказал о поиске главного тренера для сборной России. РФС ориентируется на зарубежный рынок.

«Вчера я случайно оказался в одной компании с Курбаном Бердыевым. Мы недолго, но интересно пообщались. Бердыев охотно говорил про российский и европейский футбол и ни слова не произнес про сборную России.

Почти все руководители РФС провели субботу в Калининграде, где смотрели матч за Суперкубок, а Бердыев находился в Москве. Так что никаких переговоров не было. В столицу Курбан Бекиевич прилетел по делам московского «Кайрата» из второй лиги – фарм-клуба казахского «Кайрата». Бердыев – один из советников главы этой империи Кайрата Боранбаева. В воскресенье тренер вернулся в Алма-Ату.

Из своих источников знаю: этим летом Бердыев не встречался ни с кем из РФС, и пока такой встречи не планируется. Возможно, именно «пока». Не сомневаюсь: Бердыев, который был одним из кандидатов в тренеры сборной в 2016-м, наверняка сам хочет ее возглавить.

РФС по-прежнему ищет сменщика Черчесова, фокус – на иностранный рынок. Фигура Бердыева на сегодня не обсуждается – при этом внутри «футбольной семьи», то есть всей структуры РФС и руководства РПЛ, определенные силы лоббируют Курбана Бекиевича. До Александра Дюкова попытаются донести: эта кандидатура сейчас оптимальна», – написал Арустамян.

  • Бердыев не тренирует с 2019 года.
  • Сообщалось, что на иностранном рынке РФС ведет переговоры с Андре Виллаш-Боашем.
  • В сентябре для сборной России возобновится отборочный цикл ЧМ-2022.

Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Россия Бердыев Курбан Арустамян Нобель
Комментарии (13)
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talgatnurzhanov2006
1626627673
Не трогайте Курбике, пусть Кайрат и дальше инструктирует благо польза вроде есть.
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serglider
1626629690
Боаш то же, далеко не лучший вариант! Крайний его французский клуб, который он тренировал, провел провальный сезон, с какого перепугу боссы РФС решили, что он вытянет через отбор, сборную России, с заурядными игрочишками на ЧМ?
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Ёжик в тумане
1626632714
Я конечно считаю,что тренера менять надо было раньше,а теперь уже поздно.Думаю за такой маленький промежуток времени не льзя создать супер команду.Бердыев конечно не плохой тренер,но уже возрастной.Может стоит Гончаренко попробовать в качестве тренера сборной,а вдруг наконец повезет(если ему не будут навязывать футболистов)и у него что-то получится
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Боцман59rus
1626633435
- у этих Фокусников из РФС, кролик в шляпе здох уже давно
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Hektor 84
1626634093
Ну конечно так тебе хитрый туркмен расскажет про свои планы! Бердыев же знает тебя старую армянскую бабку! Говорили про футбол, а про сборную он ничего не говорил. А с чего вдруг он тебе должен что то рассказывать? Он хоть и преклонного возраста, но из ума еще не выжил.))))) А по поводу европейского тренера сейчас врят ли кто из европейских тренеров сунется тренировать сборную России. Так что Бердыев на данный момент оптимальный вариант.
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вальтер79
1626637880
интересно какой именитый иностранный тренер захочет возглавить нашу многострадальную и бездарную сборную лентяев)))
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valiknavashinsky
1626678823
Кого-нибудь из комментаторов Срач(Матч) ТВ назначить главным тренером сборной(и весь штаб сборной тоже из комментаторов).Языками они работают отлично.Пора бы и практикой заняться.А главой РФС назначить Тиночку Канделаки.
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