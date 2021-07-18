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    Арустамян: «РФС в поисках тренера сборной фокусируется на иностранный рынок. Бердыев не обсуждается»

    Инсайдер Нобель Арустамян рассказал о поиске главного тренера для сборной России. РФС ориентируется на зарубежный рынок.

    «Вчера я случайно оказался в одной компании с Курбаном Бердыевым. Мы недолго, но интересно пообщались. Бердыев охотно говорил про российский и европейский футбол и ни слова не произнес про сборную России.

    Почти все руководители РФС провели субботу в Калининграде, где смотрели матч за Суперкубок, а Бердыев находился в Москве. Так что никаких переговоров не было. В столицу Курбан Бекиевич прилетел по делам московского «Кайрата» из второй лиги – фарм-клуба казахского «Кайрата». Бердыев – один из советников главы этой империи Кайрата Боранбаева. В воскресенье тренер вернулся в Алма-Ату.

    Из своих источников знаю: этим летом Бердыев не встречался ни с кем из РФС, и пока такой встречи не планируется. Возможно, именно «пока». Не сомневаюсь: Бердыев, который был одним из кандидатов в тренеры сборной в 2016-м, наверняка сам хочет ее возглавить.

    РФС по-прежнему ищет сменщика Черчесова, фокус – на иностранный рынок. Фигура Бердыева на сегодня не обсуждается – при этом внутри «футбольной семьи», то есть всей структуры РФС и руководства РПЛ, определенные силы лоббируют Курбана Бекиевича. До Александра Дюкова попытаются донести: эта кандидатура сейчас оптимальна», – написал Арустамян.

    • Бердыев не тренирует с 2019 года.
    • Сообщалось, что на иностранном рынке РФС ведет переговоры с Андре Виллаш-Боашем.
    • В сентябре для сборной России возобновится отборочный цикл ЧМ-2022.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    18.07.2021 19:38
    Комментарии22
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      Рейтинг: +289

      valiknavashinsky 6 часов назад

      Кого-нибудь из комментаторов Срач(Матч) ТВ назначить главным тренером сборной(и весь штаб сборной тоже из комментаторов).Языками они работают отлично.Пора бы и практикой заняться.А главой РФС назначить Тиночку Канделаки.

      0
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      Рейтинг: +4719

      Гавроша 15 часов назад

      С каких пор бердыев стал русским?

      1
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      ...
      Рейтинг: -54

      Землякруглая > Гавроша 9 часов назад

      С тех самых пор, когда ты стал п.и.д.о.р.о.м. То есть давно. Гыгыгы

      0
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      ...
      Рейтинг: +4719

      Гавроша > Землякруглая 7 часов назад

      Прикрой свое расхлюпанное срало, а то стыдно ведь!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +288

      Земля плоская > Землякруглая 7 часов назад

      Не забывай сглатывать, когда тебе в рот кончают, Педро!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +349

      вальтер79 17 часов назад

      интересно какой именитый иностранный тренер захочет возглавить нашу многострадальную и бездарную сборную лентяев)))

      0
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      Рейтинг: +11124

      Hektor 84 18 часов назад

      Ну конечно так тебе хитрый туркмен расскажет про свои планы! Бердыев же знает тебя старую армянскую бабку! Говорили про футбол, а про сборную он ничего не говорил. А с чего вдруг он тебе должен что то рассказывать? Он хоть и преклонного возраста, но из ума еще не выжил.))))) А по поводу европейского тренера сейчас врят ли кто из европейских тренеров сунется тренировать сборную России. Так что Бердыев на данный момент оптимальный вариант.

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      Рейтинг: +24066

      Боцман59rus 18 часов назад

      - у этих Фокусников из РФС, кролик в шляпе здох уже давно

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      Рейтинг: +20967

      bset 19 часов назад

      Ахахаха. Наверняка сам хочет возглавить. За такую сборную даже безработный не возьмется, а тут обменять позицию советника в таком крупном проекте. Если возглавит сборную, все свои прежние успехи перечеркнет. Сборная сейчас - это руины и с этим ничего не сделаешь.

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      Рейтинг: +514

      Ёжик в тумане 19 часов назад

      Я конечно считаю,что тренера менять надо было раньше,а теперь уже поздно.Думаю за такой маленький промежуток времени не льзя создать супер команду.Бердыев конечно не плохой тренер,но уже возрастной.Может стоит Гончаренко попробовать в качестве тренера сборной,а вдруг наконец повезет(если ему не будут навязывать футболистов)и у него что-то получится

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      Рейтинг: +7054

      Cleaner 19 часов назад

      РФС, ищите тренера в Гондурасе!

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      Рейтинг: +15866

      derrik2000 > Cleaner 18 часов назад

      За чтор ты так Гондурас не любишь и гражданину этой страны, зла желаешь???
      ))

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      ...
      Рейтинг: +882

      Федорыч-НН > derrik2000 17 часов назад

      Лучше колымить в Гондурасе, чем гондурасить на Колыме

      1
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      Рейтинг: +7054

      Cleaner > derrik2000 17 часов назад

      Пусть человек денег поднимет ни за что не отвечая. Я с добром к тренеру из Гондураса...)

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      Рейтинг: +15866

      derrik2000 > Cleaner 16 часов назад

      Ну, к тренеру из Гондураса с добром - это понятно.
      А ЧТО СКАЖУТ миллионы наших, если этот гондурасец тоже ничего не сможет сделать, а то, что он не сможет, думаю, и сам понимаешь.
      Тоже баблишки срубит и - айдда в родную Гондурасию.
      ?
      Что наши МИЛЛИОНЫ скажут и подумают о Гонддурасе?
      Вот то-то и оно...
      А Гондурасия - страна маленькая, особо незлобивая.
      А ты им такую ненависть МИЛЛИОНОВ из, по гондурасскому мнению, хрензнаетоткуда.
      За что???
      Ты уж поаккуратнее с жителями этой далёкой неведомой страны... )

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      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1550

      Радио1000шумеров 19 часов назад

      Арустамян - балабол и хайпожор. Если завтра Бердыева назначат тренером сборной России, мы извинения от этого армянского товарища увидим?

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      Рейтинг: -281

      Спартач80 19 часов назад

      А Бердыев давно не иностранец?....

      2
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      Рейтинг: +12397

      Persona_non_Grata > Спартач80 19 часов назад

      Гражданин России .

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      Рейтинг: +9041

      Вомбат > Persona_non_Grata 18 часов назад

      Причем изначально. Когда государство Россия появилось на карте мира Бердыев заканчивал московскую высшую школу футбольных тренеров. С российским паспортом он поехал тренировать Кайрат. Это было в декабре 1991 года. Бердыев был бы лучшим кандидатом на этот пост, если бы сам хотел и чувствовал в себе силы. Но я думаю, что он не согласится, даже если получит такое предложение.

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