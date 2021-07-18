Арустамян: «РФС в поисках тренера сборной фокусируется на иностранный рынок. Бердыев не обсуждается»

Инсайдер Нобель Арустамян рассказал о поиске главного тренера для сборной России. РФС ориентируется на зарубежный рынок.

«Вчера я случайно оказался в одной компании с Курбаном Бердыевым. Мы недолго, но интересно пообщались. Бердыев охотно говорил про российский и европейский футбол и ни слова не произнес про сборную России.

Почти все руководители РФС провели субботу в Калининграде, где смотрели матч за Суперкубок, а Бердыев находился в Москве. Так что никаких переговоров не было. В столицу Курбан Бекиевич прилетел по делам московского «Кайрата» из второй лиги – фарм-клуба казахского «Кайрата». Бердыев – один из советников главы этой империи Кайрата Боранбаева. В воскресенье тренер вернулся в Алма-Ату.

Из своих источников знаю: этим летом Бердыев не встречался ни с кем из РФС, и пока такой встречи не планируется. Возможно, именно «пока». Не сомневаюсь: Бердыев, который был одним из кандидатов в тренеры сборной в 2016-м, наверняка сам хочет ее возглавить.

РФС по-прежнему ищет сменщика Черчесова, фокус – на иностранный рынок. Фигура Бердыева на сегодня не обсуждается – при этом внутри «футбольной семьи», то есть всей структуры РФС и руководства РПЛ, определенные силы лоббируют Курбана Бекиевича. До Александра Дюкова попытаются донести: эта кандидатура сейчас оптимальна», – написал Арустамян.