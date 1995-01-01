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    Пикфорд – лучший на Евро-2020 по сухим матчам, Зоммер – лидер по сейвам

    Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд в пяти матчах Евро-2020 не пропустил ни одного гола. Это лучший результат.

    Второе место по данному показателю делят Джанлуиджи Доннарумма (Италия) и Тибо Куртуа (Бельгия) – в активе обоих по три сухих игры.

    Лидером чемпионата Европы по числу сейвов стал голкипер сборной Швейцарии Янн Зоммер – 21 парированный удар в пяти встречах.

    По 18 спасений на счету Угурчана Чакира (Турция), Каспера Шмейхеля (Дания) и Дэнни Уорда (Уэльс).

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13500

      Garrincha58 6 минут назад

      Пикфорд меня лично удивил взяв два пеналя даже от самого Жоржиньо

      0
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      Рейтинг: +5353

      Fusballer 31 минуту назад

      И Пикфорд, и Зоммер хорошо себя проявили.

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