Пикфорд – лучший на Евро-2020 по сухим матчам, Зоммер – лидер по сейвам

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд в пяти матчах Евро-2020 не пропустил ни одного гола. Это лучший результат.

Второе место по данному показателю делят Джанлуиджи Доннарумма (Италия) и Тибо Куртуа (Бельгия) – в активе обоих по три сухих игры.

Лидером чемпионата Европы по числу сейвов стал голкипер сборной Швейцарии Янн Зоммер – 21 парированный удар в пяти встречах.

По 18 спасений на счету Угурчана Чакира (Турция), Каспера Шмейхеля (Дания) и Дэнни Уорда (Уэльс).