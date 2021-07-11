Количество участников Евро может увеличиться до 32

УЕФА рассмотрит возможность увеличения количества команд-участниц финальной части Евро. Сейчас в турнире задействовано 24 сборные.

В Союзе допускают, что участников станет 32. Изменения могут быть приняты до 2023 года, а первым европейским чемпионатом с 32 сборными может стать Евро-2028.