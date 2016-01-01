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    Количество участников Евро может увеличиться до 32

    УЕФА рассмотрит возможность увеличения количества команд-участниц финальной части Евро. Сейчас в турнире задействовано 24 сборные.

    В Союзе допускают, что участников станет 32. Изменения могут быть приняты до 2023 года, а первым европейским чемпионатом с 32 сборными может стать Евро-2028.

    • Последнее увеличение участников Евро случилось перед 2016 годом.
    • В финальной стадии 1-го Евро (1960 год) участвовало 4 сборные.
    • Следующий Евро (2024 год) состоится в Германии.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    Сегодня, 18:10
    Комментарии6
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      Рейтинг: +7417

      GoLenaStop 5 секунд назад

      А, пришло время еврожопейского дворового футбола...
      УЁФА стало бабло косить на евро-нищебродах...
      Главное - нам в это дерьмо не вляпаться, а то потом позору не оберёшься.
      Ха!

      0
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      Рейтинг: +8025

      житель СПб 4 минуты назад

      Мелькнула мысль - а может, когда в финале было 4 команды - было круче?!

      0
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      Рейтинг: +407

      klimovich 46 минут назад

      Прикол в том, что люди перестанут смотреть матчи группового этапа, а топовых игр будет меньше. потому что топ-16 уполовинятся до 1/4 за 8 игр, а не за 24, как было при 16 командах на ЧЕ. Потому доходы, вероятно упадут. Во всяком случае, я на это надеюсь)

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      Рейтинг: +5246

      Fusballer 1 час назад

      Надо 55 участников сделать.

      1
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      Рейтинг: +12519

      Skull_Boy 1 час назад

      Вопрос только нахрена и как показал последний Евро его не увеличивать надо, а сокращать от хлама

      2
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      Рейтинг: +719

      kosmonaft > Skull_Boy 1 час назад

      им главное бабки больше игр больше трансляций продать можно а на качество им уже давно насрать

      3
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