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Количество участников Евро может увеличиться до 32

11 июля 2021, 18:10
13

УЕФА рассмотрит возможность увеличения количества команд-участниц финальной части Евро. Сейчас в турнире задействовано 24 сборные.

В Союзе допускают, что участников станет 32. Изменения могут быть приняты до 2023 года, а первым европейским чемпионатом с 32 сборными может стать Евро-2028.

  • Последнее увеличение участников Евро случилось перед 2016 годом.
  • В финальной стадии 1-го Евро (1960 год) участвовало 4 сборные.
  • Следующий Евро (2024 год) состоится в Германии.

Источник: телеграм-канал Василия Конова
Чемпионат Европы
Комментарии (13)
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Skull_Boy
1626016916
Вопрос только нахрена и как показал последний Евро его не увеличивать надо, а сокращать от хлама
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Fusballer
1626019528
Надо 55 участников сделать.
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klimovich
1626020515
Прикол в том, что люди перестанут смотреть матчи группового этапа, а топовых игр будет меньше. потому что топ-16 уполовинятся до 1/4 за 8 игр, а не за 24, как было при 16 командах на ЧЕ. Потому доходы, вероятно упадут. Во всяком случае, я на это надеюсь)
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житель СПб
1626023016
Мелькнула мысль - а может, когда в финале было 4 команды - было круче?!
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GoLenaStop
1626023310
А, пришло время еврожопейского дворового футбола... УЁ-ФАК стало бабло косить на евро-нищебродах... Главное - нам в это дерьмо не вляпаться, а то потом позору не оберёшься. Ха!
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BlackMurder
1626037138
Во нормально, а то без сборной Калмыкии по футболу, не евро вообще, русских не допускать до евро, даже если будет 100 команд
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Hektor 84
1626040521
Куйня получится
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Рубинище
1626042979
Решили отборочный отменить? или что бы такие колхозы, как наша сборная, хоть кого-то смогли обыграть?
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