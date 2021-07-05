Джикия: «В 2018-м каждый говорил, что он причастен к успеху сборной. Как только команда оступилась, все превратились в палачей»

Защитник сборной России Георгий Джикия высказался о неудачном выступлении национальной команды на Евро-2020.

– Сейчас много упреков звучит в адрес тренерского штаба и ряда игроков за отдельные ошибки.

– Тут все достаточно просто и понятно. Когда в 2018 году сборная показала хороший результат, то едва ли не каждый говорил, что он причастен к этому успеху. А как только команда оступилась, все тут же превратились в палачей. И как-то сразу отошли в сторону.

Мы понимаем, что 2018 год – это уже история, но все равно, когда такое видишь, становится неприятно. Но как говорится, хороших людей все равно больше.

Что касается сборной, то с первого дня сбора и до завершения турнира мы были вместе, не выделяя чьи-то ошибки или какие-то решения. Вместе выигрываем, вместе проигрываем. Лично для меня это выглядит именно так.