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  • Джикия: «В 2018-м каждый говорил, что он причастен к успеху сборной. Как только команда оступилась, все превратились в палачей»

Джикия: «В 2018-м каждый говорил, что он причастен к успеху сборной. Как только команда оступилась, все превратились в палачей»

5 июля 2021, 15:27
27

Защитник сборной России Георгий Джикия высказался о неудачном выступлении национальной команды на Евро-2020.

– Сейчас много упреков звучит в адрес тренерского штаба и ряда игроков за отдельные ошибки.

– Тут все достаточно просто и понятно. Когда в 2018 году сборная показала хороший результат, то едва ли не каждый говорил, что он причастен к этому успеху. А как только команда оступилась, все тут же превратились в палачей. И как-то сразу отошли в сторону.

Мы понимаем, что 2018 год – это уже история, но все равно, когда такое видишь, становится неприятно. Но как говорится, хороших людей все равно больше.

Что касается сборной, то с первого дня сбора и до завершения турнира мы были вместе, не выделяя чьи-то ошибки или какие-то решения. Вместе выигрываем, вместе проигрываем. Лично для меня это выглядит именно так.

Источник: Sport24
Чемпионат Европы Спартак Россия Джикия Георгий
Комментарии (27)
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neveldomha
1625489144
Вчера вы был асссы, сегодня п....ссссы.
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R_a_i_n
1625489789
А разве был успех? С Уругваем это успех? Чудо с Испанией это успех? С Испанией за матч два-три раза перешли середину поля. Саудитам наклепали этот конечно же успех.
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Алехсбургер.
1625491116
Огрызаться начали...)
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AndreyAP
1625491317
Какой успех??? Вы это сами себе придумали, а околофутбольные функционеры возвели это в ранг чего-то божественного и даже с президентом встречу организовали, дескать вот мы какие молодцы, вон какую команду сколотили, вон каких успехов добились и на радостях получили мастеров спорта! Но не врите себе... и тогда не было игры и сейчас её нет. И на самом деле мало кто радовался именно игре сборной. Радость конечно была, но это совсем другое. Естественно многим было приятно, что команда хоть как-то куда прошла, дальше чем просто сыграть в группе, но игры-то всё равно не было! Слова Георгия только подчеркивают, что Вы (сборники) даже не понимаете, что Вы как играли плохо так и играете... С учетом уровня нашего футбола, на данный момент (моё мнение) мы можем выигрывать только за счет физики и самоотдачи и ни того ни другого я уже давно не видел. А Вы типа мастера спорта выходите на поле с каким-то предвзятым отношением к другим командам... ну конечно... Вы же мастера спорта...
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Боцман59rus
1625491443
какой нах успех, кто тебе это в голову вбил? ...друган твой шашлычник, или СМИ прикормленные, тебя когда несет, вспоминай Ливерпуль и знай свое место)))
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portero
1625491545
Я что-то не помню успеха в 2018году??? Призовых мест нет.. какой успех, пиар и самовосхваление на пустом месте....
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JTherry
1625492034
"успех" на ЧМ-18 - это домашний чемпионат, куда сборная попала без отбора, игры на нем - это повод для размышлений, а не успех... а вот размышлений над игрой, похоже, никто не провел, потому случилось головокружение от "успехов", раздача значков ЗМС и орденов от президента... а потом 3 года нас периодически "радовали" в Лиге наций и товарняках, пардон, "контрольных матчах", теперь вот на ЧЕ-20... сборная же "не в песочнице играет", а рубится в боях на полях...(
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Fusballer
1625492541
На тот чемпионат могли и не попасть, если бы проходили через отбор. Да и успех на самом турнире относительный - обыграть постящихся мусульман, влететь по полной от Уругвая и отскочить от Испании с пеналя. Более-менее игра была с Хорватией. Да и то потому, что они давали играть. Ну может быть была относительная лёгкость после выигрыша у испанцев. А ЗМС и ордена - вот это было зря.
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Лфшт
1625493223
Жора, если ты не заметил, то никто не гонит на команду. Усач и Рукаку *****, остальные нормально будут играть. Тут не в игре дело, в поведении дело.Эти оба всем видом показывают, что им ***** на сборную и болельщиков
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Plyash
1625493942
Жора,а никакого успеха на ЧМ-18 не было.Было фантастическое везение с Испанией и традиционный уже разгром с Уругваем 0:3.Одна игра достойная была с Хорватами,но всё же этого мало для присвоения ЗМС.Гордыня заела?
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