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    Джикия: «В 2018-м каждый говорил, что он причастен к успеху сборной. Как только команда оступилась, все превратились в палачей»

    Защитник сборной России Георгий Джикия высказался о неудачном выступлении национальной команды на Евро-2020.

    – Сейчас много упреков звучит в адрес тренерского штаба и ряда игроков за отдельные ошибки.

    – Тут все достаточно просто и понятно. Когда в 2018 году сборная показала хороший результат, то едва ли не каждый говорил, что он причастен к этому успеху. А как только команда оступилась, все тут же превратились в палачей. И как-то сразу отошли в сторону.

    Мы понимаем, что 2018 год – это уже история, но все равно, когда такое видишь, становится неприятно. Но как говорится, хороших людей все равно больше.

    Что касается сборной, то с первого дня сбора и до завершения турнира мы были вместе, не выделяя чьи-то ошибки или какие-то решения. Вместе выигрываем, вместе проигрываем. Лично для меня это выглядит именно так.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:27
    Комментарии16
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      Рейтинг: +6362

      playsh 26 минут назад

      Жора,а никакого успеха на ЧМ-18 не было.Было фантастическое везение с Испанией и традиционный уже разгром с Уругваем 0:3.Одна игра достойная была с Хорватами,но всё же этого мало для присвоения ЗМС.Гордыня заела?

      4
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      Рейтинг: +510

      Лфшт 38 минут назад

      Жора, если ты не заметил, то никто не гонит на команду. Усач и Рукаку *****, остальные нормально будут играть. Тут не в игре дело, в поведении дело.Эти оба всем видом показывают, что им ***** на сборную и болельщиков

      4
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      Рейтинг: +5135

      Fusballer 49 минут назад

      На тот чемпионат могли и не попасть, если бы проходили через отбор. Да и успех на самом турнире относительный - обыграть постящихся мусульман, влететь по полной от Уругвая и отскочить от Испании с пеналя. Более-менее игра была с Хорватией. Да и то потому, что они давали играть. Ну может быть была относительная лёгкость после выигрыша у испанцев. А ЗМС и ордена - вот это было зря.

      3
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      Рейтинг: +444

      mama1991 53 минуты назад

      сауды и египет))) а потом уругвай показал ваш успех, анти футбол с испанией и нога акинфевы, только игра с хорватами была уже по наитию. мы про развитие футбола говорим а не про конкретный ЧЕ

      3
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      Рейтинг: +15135

      JTherry 58 минут назад

      "успех" на ЧМ-18 - это домашний чемпионат, куда сборная попала без отбора, игры на нем - это повод для размышлений, а не успех... а вот размышлений над игрой, похоже, никто не провел, потому случилось головокружение от "успехов", раздача значков ЗМС и орденов от президента... а потом 3 года нас периодически "радовали" в Лиге наций и товарняках, пардон, "контрольных матчах", теперь вот на ЧЕ-20... сборная же "не в песочнице играет", а рубится в боях на полях...(

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      Рейтинг: +4256

      Из Твери Леха 1 час назад

      Мы с первого класса вместе... — И за всё, что мы делаем, отвечаем тоже вместе...

      0
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      Рейтинг: +706

      Untitled-1 1 час назад

      Легендарный ЧМ18, где обыграли гениальные Египет и Саудовскую Аравию, а также одной левой ногой вратаря обыграли Испанию!

      2
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      Рейтинг: +48901

      portero 1 час назад

      Я что-то не помню успеха в 2018году??? Призовых мест нет.. какой успех, пиар и самовосхваление на пустом месте....

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      Рейтинг: +23743

      Боцман59rus 1 час назад

      какой нах успех, кто тебе это в голову вбил? ...друган твой шашлычник, или СМИ прикормленные, тебя когда несет, вспоминай Ливерпуль и знай свое место)))

      3
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      Рейтинг: +74

      AndreyAP 1 час назад

      Какой успех??? Вы это сами себе придумали, а околофутбольные функционеры возвели это в ранг чего-то божественного и даже с президентом встречу организовали, дескать вот мы какие молодцы, вон какую команду сколотили, вон каких успехов добились и на радостях получили мастеров спорта!
      Но не врите себе... и тогда не было игры и сейчас её нет. И на самом деле мало кто радовался именно игре сборной. Радость конечно была, но это совсем другое. Естественно многим было приятно, что команда хоть как-то куда прошла, дальше чем просто сыграть в группе, но игры-то всё равно не было!
      Слова Георгия только подчеркивают, что Вы (сборники) даже не понимаете, что Вы как играли плохо так и играете...
      С учетом уровня нашего футбола, на данный момент (моё мнение) мы можем выигрывать только за счет физики и самоотдачи и ни того ни другого я уже давно не видел. А Вы типа мастера спорта выходите на поле с каким-то предвзятым отношением к другим командам... ну конечно... Вы же мастера спорта...

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