Джикия: «В 2018-м каждый говорил, что он причастен к успеху сборной. Как только команда оступилась, все превратились в палачей»

Жора,а никакого успеха на ЧМ-18 не было.Было фантастическое везение с Испанией и традиционный уже разгром с Уругваем 0:3.Одна игра достойная была с Хорватами,но всё же этого мало для присвоения ЗМС.Гордыня заела?
Защитник сборной России Георгий Джикия высказался о неудачном выступлении национальной команды на Евро-2020.
– Сейчас много упреков звучит в адрес тренерского штаба и ряда игроков за отдельные ошибки.
– Тут все достаточно просто и понятно. Когда в 2018 году сборная показала хороший результат, то едва ли не каждый говорил, что он причастен к этому успеху. А как только команда оступилась, все тут же превратились в палачей. И как-то сразу отошли в сторону.
Мы понимаем, что 2018 год – это уже история, но все равно, когда такое видишь, становится неприятно. Но как говорится, хороших людей все равно больше.
Что касается сборной, то с первого дня сбора и до завершения турнира мы были вместе, не выделяя чьи-то ошибки или какие-то решения. Вместе выигрываем, вместе проигрываем. Лично для меня это выглядит именно так.
- На Евро-2020 россияне заняли последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.
- Сборная России пропустила 7 голов в группе. Больше было только в 1996 году.
- Технический комитет РФС признал работу Станислава Черчесова на турнире неудовлетворительной, но выразил ему доверие.