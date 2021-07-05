Сорокин: «Шансы на проведение Евро-2028 или Евро-2032 в России достаточно высоки»

Глава оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал о шансах России на проведение Евро-2028 или Евро-2032.

«Не знаю, планируется ли провести Евро-2028 или Евро-2032 в России. Такое планирование должно осуществляться не в оргкомитете, а в РФС.

Шансы, как мне кажется, достаточно велики. У нас есть опыт и инфраструктура, чтобы успешно провести такой турнир. Россия зарекомендовала себя как надежный партнер для УЕФА. Будет ли заявка или нет – я не знаю. Но очень хочется», – сказал Сорокин.