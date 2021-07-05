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    Сорокин: «Шансы на проведение Евро-2028 или Евро-2032 в России достаточно высоки»

    Глава оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал о шансах России на проведение Евро-2028 или Евро-2032.

    «Не знаю, планируется ли провести Евро-2028 или Евро-2032 в России. Такое планирование должно осуществляться не в оргкомитете, а в РФС.

    Шансы, как мне кажется, достаточно велики. У нас есть опыт и инфраструктура, чтобы успешно провести такой турнир. Россия зарекомендовала себя как надежный партнер для УЕФА. Будет ли заявка или нет – я не знаю. Но очень хочется», – сказал Сорокин.

    • Россия была страной-хозяйкой ЧМ-2018.
    • Санкт-Петербург принял 7 матчей Евро-2020.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

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