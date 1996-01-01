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    Кудряшов: «На Евро сборная потеряла инстинкт убийцы. Когда не тренируешь навык, он пропадает»

    Защитник сборной России Федор Кудряшов назвал причину вылета национальной команды с Евро-2020 после группового этапа.

    «Первые два дня были неприятными, было стыдно перед собой, родными, командой, тренерским штабом. Была проделана работа, но она оказалась коту под хвост.

    Что произошло? У нас не хватило лидеров. Да, есть Артем [Дзюба], есть еще два-три человека, но нам надо еще два-три человека. Не хватило того, что не было инстинкта убийцы, мы его потеряли. У нас это было, но потом, когда ты какой-то навык приобретаешь и ты его не тренируешь, он пропадает.

    Где взять лидеров? Есть ребята, которые могут ими стать. Мухин – он такой, также надеюсь на Миранчука и Головина.

    После игры был на допинг-контроле, меня не было минут 40, вернулся, а команда собрана. Были приглушенные разговоры, все расстроены, все переживали за результат», – сказал Кудряшов.

    • Россия заняла последнее место в группе, набрав 3 очка.
    • Сборная пропустила 7 голов в группе Евро-2020. Больше было только в 1996 году.
    • Россия допустила больше всех результативных ошибок на Евро-2020.

    Кудряшов – о новом клубе: «Семья хочет вернуться в Москву»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии20
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      Рейтинг: +270

      Снег 28 секунд назад

      Что же с тобой сделали янычары, что ты так комментить начал?

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      Рейтинг: +8590

      alp 28 минут назад

      чего, б л я д ь, потеряла сборная???????? господа я рыдаююююю!!!!

      0
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      Рейтинг: +5961

      nik55 37 минут назад

      сборная потеряла инстинкт убийцы--просто интересно кого вы собирались убивать? таких сборных в нашей галактике не существует

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      Рейтинг: +2107

      Чермындыр 38 минут назад

      Ахаха, убийцы Сан-Марино и Тамбовов

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      Рейтинг: +7035

      "supermax" 40 минут назад

      Федя, обосрались - сидите тихо....не злите и без того злых людей

      0
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      Рейтинг: +3121

      Axe111 46 минут назад

      Инстинкт убийцы лол

      0
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      Рейтинг: +884

      balam 55 минут назад

      я понял.они головожопые

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      Рейтинг: +204

      хряк СМ 1 час назад

      И тут дядю Фёдора понесло и пронесло.

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      Рейтинг: +23627

      Боцман59rus 1 час назад

      -- у Терпил с рождения, такой инстинкт отсутствует, это аксиома

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      Рейтинг: +59

      Soccerdealer63 1 час назад

      "Уважаемый" Фёдор Васильевич... Феденька...
      Даже трудно сформулировать на поняном тебе языке то, что давно уже очевидно для всех российских болельщиков...
      Постараюсь кратко: таким разрисованным чучелом, как ты, Федя, пугают детей дошкольного возраста в детских садиках... Образ Бармалея понятен салаге и он его страшит!
      На поле (футбольном) , Федя, ты, в случшем случае, смешон...
      Ты на поле - днвочка с розовыми бантами с шариком в руке. А КИЛЛЕРОМ ТАКИХ, КАК ИЫ ЯВЛЯЮТСЯ СТРАШИНЫЕ ГРИЗМАНЫ), УЖАСНЫЕ КАНТЕ И ЧУДОВИЩНЫЕ ДЕБРЮЙНЫ))
      Тебе бы в кино сниматься...без гриму...

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