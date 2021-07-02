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  • Кудряшов: «На Евро сборная потеряла инстинкт убийцы. Когда не тренируешь навык, он пропадает»

Кудряшов: «На Евро сборная потеряла инстинкт убийцы. Когда не тренируешь навык, он пропадает»

2 июля 2021, 07:44
30

Защитник сборной России Федор Кудряшов назвал причину вылета национальной команды с Евро-2020 после группового этапа.

«Первые два дня были неприятными, было стыдно перед собой, родными, командой, тренерским штабом. Была проделана работа, но она оказалась коту под хвост.

Что произошло? У нас не хватило лидеров. Да, есть Артем [Дзюба], есть еще два-три человека, но нам надо еще два-три человека. Не хватило того, что не было инстинкта убийцы, мы его потеряли. У нас это было, но потом, когда ты какой-то навык приобретаешь и ты его не тренируешь, он пропадает.

Где взять лидеров? Есть ребята, которые могут ими стать. Мухин – он такой, также надеюсь на Миранчука и Головина.

После игры был на допинг-контроле, меня не было минут 40, вернулся, а команда собрана. Были приглушенные разговоры, все расстроены, все переживали за результат», – сказал Кудряшов.

  • Россия заняла последнее место в группе, набрав 3 очка.
  • Сборная пропустила 7 голов в группе Евро-2020. Больше было только в 1996 году.
  • Россия допустила больше всех результативных ошибок на Евро-2020.

Кудряшов – о новом клубе: «Семья хочет вернуться в Москву»

Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат Европы Россия Кудряшов Федор
Комментарии (30)
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ВетеR
1625201633
Вы обкались,как сказал ваш лидер ! Какой инстинкт, у обосраных убийц Кудряшову уже давно пора закрыть рот и не позориться
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Brabus71
1625204807
Инстинкт убийцы капец, такого высокого мнения...в системе координат далеко в минусах что по горизонтали что по вертикали, еще про какой то инстинкт говорит, за 30 лет так и не научились хотя бы биться на поле, не говоря уже об ИГРЕ в футбол
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vladimir-7
1625205107
Эх Федя, не надо тебе искать поводы оправдывать ваши проигрыши сильным командам, обрати внимание на проигранные товарищеские встречи с командами, не являющиеся сильными, вы с вашим главным тренером Черчесовым, опустились до уровня Сан Марино, Андорры и Лихтенштейна. Состав сборной необходимо весь перешерстить, главного тренера сборной уволить, а тебе лично, необходимо собрать свои шмотки и забыть дорогу в сборную, а может быть и в клубы РПЛ.
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yorgenbarenz
1625205358
Кудряшову грех,конечно, жаловаться на отсутствие инстинкта убийцы.Он и Черчесов со своими физиономиями вполне могли бы развивать успешный бизнес в тёмных подворотнях.)
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житель СПб
1625207288
Какой инстинкт убийцы?! У вас его и не было никогда! У вас есть только естественные инстинкты: пожрать, поспать, получить больше денег на холяву.
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Soccerdealer63
1625208046
"Уважаемый" Фёдор Васильевич... Феденька... Даже трудно сформулировать на поняном тебе языке то, что давно уже очевидно для всех российских болельщиков... Постараюсь кратко: таким разрисованным чучелом, как ты, Федя, пугают детей дошкольного возраста в детских садиках... Образ Бармалея понятен салаге и он его страшит! На поле (футбольном) , Федя, ты, в случшем случае, смешон... Ты на поле - днвочка с розовыми бантами с шариком в руке. А КИЛЛЕРОМ ТАКИХ, КАК ИЫ ЯВЛЯЮТСЯ СТРАШИНЫЕ ГРИЗМАНЫ), УЖАСНЫЕ КАНТЕ И ЧУДОВИЩНЫЕ ДЕБРЮЙНЫ)) Тебе бы в кино сниматься...без гриму...
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Чермындыр
1625210852
Ахаха, убийцы Сан-Марино и Тамбовов
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nik55
1625210902
сборная потеряла инстинкт убийцы--просто интересно кого вы собирались убивать? таких сборных в нашей галактике не существует
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alp
1625211491
чего, б л я д ь, потеряла сборная???????? господа я рыдаююююю!!!!
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Oldtrafford83
1625219001
Замечал только инстинкты на жирные контракты, не более)
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