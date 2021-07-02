Кудряшов: «На Евро сборная потеряла инстинкт убийцы. Когда не тренируешь навык, он пропадает»

Защитник сборной России Федор Кудряшов назвал причину вылета национальной команды с Евро-2020 после группового этапа.

«Первые два дня были неприятными, было стыдно перед собой, родными, командой, тренерским штабом. Была проделана работа, но она оказалась коту под хвост.

Что произошло? У нас не хватило лидеров. Да, есть Артем [Дзюба], есть еще два-три человека, но нам надо еще два-три человека. Не хватило того, что не было инстинкта убийцы, мы его потеряли. У нас это было, но потом, когда ты какой-то навык приобретаешь и ты его не тренируешь, он пропадает.

Где взять лидеров? Есть ребята, которые могут ими стать. Мухин – он такой, также надеюсь на Миранчука и Головина.

После игры был на допинг-контроле, меня не было минут 40, вернулся, а команда собрана. Были приглушенные разговоры, все расстроены, все переживали за результат», – сказал Кудряшов.

Россия заняла последнее место в группе, набрав 3 очка.

Сборная пропустила 7 голов в группе Евро-2020. Больше было только в 1996 году.

Россия допустила больше всех результативных ошибок на Евро-2020.

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