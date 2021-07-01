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    Мадридский суд запретил УЕФА исключать клубы Суперлиги из своих турниров и пригрозил штрафом за неподчинение

    Коммерческий суд Мадрида постановил, что УЕФА не имеет права исключать из своих турниров клубы Суперлиги, сообщает El Confidencial.

    Суд также потребовал, чтобы УЕФА закрыл все дисциплинарные дела в адрес «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» и отменил все наложенные санкции – 5% от доходов за участие в еврокубках и пожертвования в размере 15 миллионов евро.

    В случае несоблюдения этого решения мадридский суд может начать расследование в отношении УЕФА и оштрафовать организацию.

    • Проект приостановили спустя два дня после официального старта.
    • Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
    • Шесть клубов АПЛ суммарно оштрафованы на 24 миллиона за участие в Суперлиге.

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    Источник: El Confidencial

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    Сегодня, 17:41
    Комментарии4
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      Рейтинг: +11029

      DeStar 25 минут назад

      хахахаха) что за бред)

      0
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      Рейтинг: +2931

      Алехсбургер. 38 минут назад

      Басманный районный суд резко отменил корпоратив.
      И начал работать над новым прогрессивным направлением.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12456

      Skull_Boy 40 минут назад

      Только что и можно поржать, чтобы какой-то ком суд наехал на УЕФА явно мозгов нет

      0
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      Рейтинг: +66650

      insider_retro 42 минуты назад

      УЕФА - по сопатке, а тем кто трусовато отскочил из СЛ и заплатил штраф - по шапке...

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