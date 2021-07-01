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  • Мадридский суд запретил УЕФА исключать клубы Суперлиги из своих турниров и пригрозил штрафом за неподчинение

Мадридский суд запретил УЕФА исключать клубы Суперлиги из своих турниров и пригрозил штрафом за неподчинение

1 июля 2021, 17:41
17

Коммерческий суд Мадрида постановил, что УЕФА не имеет права исключать из своих турниров клубы Суперлиги, сообщает El Confidencial.

Суд также потребовал, чтобы УЕФА закрыл все дисциплинарные дела в адрес «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» и отменил все наложенные санкции – 5% от доходов за участие в еврокубках и пожертвования в размере 15 миллионов евро.

В случае несоблюдения этого решения мадридский суд может начать расследование в отношении УЕФА и оштрафовать организацию.

  • Проект приостановили спустя два дня после официального старта.
  • Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
  • Шесть клубов АПЛ суммарно оштрафованы на 24 миллиона за участие в Суперлиге.

Источник: El Confidencial
Испания. Примера Италия. Серия А Барселона Реал Ювентус
Комментарии (17)
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insider_retro
1625151231
УЕФА - по сопатке, а тем кто трусовато отскочил из СЛ и заплатил штраф - по шапке...
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Skull_Boy
1625151301
Только что и можно поржать, чтобы какой-то ком суд наехал на УЕФА явно мозгов нет
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Алехсбургер.
1625151470
Басманный районный суд резко отменил корпоратив. И начал работать над новым прогрессивным направлением.
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Retiremen_VMF
1625154107
А наши придурки не могут засудить ВАДА в каком нибудь краснопересккокском суде Тамбова. Суд постановил и мы поехали, а там пускай судятся
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roman230582
1625154131
А что, так можно было???
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Боцман59rus
1625154671
- в уефе при,к,уели наверно)))
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житель СПб
1625154949
А где соответствующая компетенция у этого суда?! Совсем охренели.
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Кузьмич на трибуне
1625157786
В таком случае Басманный Суд Москвы должен засудить ВАДА . Подать против них иск и судиться в Москве , а не в Гааге.
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Лфшт
1625159579
Бредятина. Коомерческий = продажный суд че то там решает. Смех.
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"supermax"
1625161989
это шутка что ли какая - то...ахах
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