Мадридский суд запретил УЕФА исключать клубы Суперлиги из своих турниров и пригрозил штрафом за неподчинение

Коммерческий суд Мадрида постановил, что УЕФА не имеет права исключать из своих турниров клубы Суперлиги, сообщает El Confidencial.

Суд также потребовал, чтобы УЕФА закрыл все дисциплинарные дела в адрес «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» и отменил все наложенные санкции – 5% от доходов за участие в еврокубках и пожертвования в размере 15 миллионов евро.

В случае несоблюдения этого решения мадридский суд может начать расследование в отношении УЕФА и оштрафовать организацию.