Шесть клубов АПЛ суммарно оштрафованы на 24 миллиона за участие в Суперлиге

АПЛ применил санкции к клубам, вступившим в Суперлигу, сообщает Sky Sports.

Шесть клубов – «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Тоттенхэм» и «Челси» – заплатят штраф в размере 4 миллионов евро. Суммарно клубы оштрафовали на 24 миллиона евро.

В случае повторения ситуации с Суперлигой с клубов могут снять 30 очков в АПЛ и оштрафовать на сумму в районе 23 миллионов евро.