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    Шесть клубов АПЛ суммарно оштрафованы на 24 миллиона за участие в Суперлиге

    АПЛ применил санкции к клубам, вступившим в Суперлигу, сообщает Sky Sports.

    Шесть клубов – «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Тоттенхэм» и «Челси» – заплатят штраф в размере 4 миллионов евро. Суммарно клубы оштрафовали на 24 миллиона евро.

    В случае повторения ситуации с Суперлигой с клубов могут снять 30 очков в АПЛ и оштрафовать на сумму в районе 23 миллионов евро.

    • Проект приостановили спустя два дня после официального старта.
    • Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sky Sports

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    Комментарии1
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      LOKOfanatik19 2 часа назад

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