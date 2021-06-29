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    Семак: «Россия неплохо смотрелась против Дании. Датчане оказались более удачливыми»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил выступление сборной России на Евро-2020. Команда не вышла из группы.

    – Наша сборная разочаровала?

    – До финальной части Евро-2020 могли многие предположить, что с бельгийцами будет сложно, они объективно сильнее. Финляндию нужно было обыгрывать – так и произошло.

    Что касается датчан, то здесь и фактор чужого поля, и они оказались более удачливыми, если говорить по первому тайму. Достаточно равная игра, наши неплохо смотрелись, могли забить, но пропустили. В концовке сложно было рассчитывать на положительный результат. Дальше включилась разница: кто-то с тремя очками вышел, но у нас, к сожалению, разница не позволила включиться в борьбу, чтобы выйти в следующий этап.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 13:28
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3415

      serppion 8 минут назад

      Да, 1:4 неплохо и крупно смотрится...

      0
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      Рейтинг: +7560

      САДЫЧОК 21 минуту назад

      Что ты несёшь Семак ?!
      Ты такой же , как Черчесов- физрук !
      Для вас обоих не компетентных людей легче не ставить игру , тактику -а просто навешивать , на Дзюбу и ничего не надо делать !

      0
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      Рейтинг: +1074

      Хейтер Аларм 22 минуты назад

      о да, сейчас все будут оправдывать и прикрывать УСЫ, дабы спасти их от позорного увольнения

      0
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      Рейтинг: +12439

      Skull_Boy 26 минут назад

      Сережа ты дЭбил?

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