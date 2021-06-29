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  • Семак: «Россия неплохо смотрелась против Дании. Датчане оказались более удачливыми»

Семак: «Россия неплохо смотрелась против Дании. Датчане оказались более удачливыми»

29 июня 2021, 13:28
50

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил выступление сборной России на Евро-2020. Команда не вышла из группы.

– Наша сборная разочаровала?

– До финальной части Евро-2020 могли многие предположить, что с бельгийцами будет сложно, они объективно сильнее. Финляндию нужно было обыгрывать – так и произошло.

Что касается датчан, то здесь и фактор чужого поля, и они оказались более удачливыми, если говорить по первому тайму. Достаточно равная игра, наши неплохо смотрелись, могли забить, но пропустили. В концовке сложно было рассчитывать на положительный результат. Дальше включилась разница: кто-то с тремя очками вышел, но у нас, к сожалению, разница не позволила включиться в борьбу, чтобы выйти в следующий этап.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Зенит Россия Дания Семак Сергей
Комментарии (50)
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Skull_Boy
1624962637
Сережа ты дЭбил?
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neveldomha
1624964362
Удача на 4 штуки - это не удача, а закономерность. У нашей сборной правда тоже была удача, в том, что судья не отправил Кудряшова в раздевалку, а потом и Дивеева.
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DeStar
1624969903
ну да, че уж тут , разгром это ж случайность, повезло, в ударов в 3 раза больше ,углов в 7, владеция и в створ в 5 раз. да ерунда. равная игра
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rash1959
1624970062
симак как и чабан, всеми зубами вцепился за тренерский пост, что готов вылизать что угодно и кому кгодно. Даже незрячему было видно как вместо того, чтобы играть (как вчера играли хорваты и швейцарцы) стасики широко раздвигали булки после каждого гола.
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portero
1624970203
Семак конечно слабоват , хоть и помощников у него 15 человек в тренерском штабе..... пора Серёжу вместе с Черчесовым куда-нить отправить потренировать.
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evgevg13
1624971117
Россия неплохо смотрелась против Дании-смешно... А как бы неплохо смотрелась против сборной Антарктиды, если бы пингвинов допустили до соревнований.
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Play
1624980995
Хах, вот он следующий тренер сборной) скриньте. Чухать на уши могёт не хуже усача.
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aubergine
1624981021
Серёжа, что ты несёшь? Видать в молодости часто головой стукался.
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Plyash
1624981160
Похоже,ещё один физрук объявился.Такой же придурочный.
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Ловкий Бубен
1624986582
Семак вот поэтому мы так плохо выступаем в ЛЧ , потому что по твоему видимо неплохо
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