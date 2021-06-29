Семак: «Россия неплохо смотрелась против Дании. Датчане оказались более удачливыми»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил выступление сборной России на Евро-2020. Команда не вышла из группы.

– Наша сборная разочаровала?

– До финальной части Евро-2020 могли многие предположить, что с бельгийцами будет сложно, они объективно сильнее. Финляндию нужно было обыгрывать – так и произошло.

Что касается датчан, то здесь и фактор чужого поля, и они оказались более удачливыми, если говорить по первому тайму. Достаточно равная игра, наши неплохо смотрелись, могли забить, но пропустили. В концовке сложно было рассчитывать на положительный результат. Дальше включилась разница: кто-то с тремя очками вышел, но у нас, к сожалению, разница не позволила включиться в борьбу, чтобы выйти в следующий этап.