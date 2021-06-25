Перес: «Суперлига продолжает существование. УЕФА и ФИФА угрожают нам, чтобы сохранить свои привилегии»

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал ситуацию с проектом Суперлиги.
«Есть соглашение с обязательствами, и Суперлига продолжает существование.
УЕФА и ФИФА угрожают нам, чтобы защитить свое доминирующее положение. Английские клубы попали под это принуждение. Мы ждем решение люксембургского суда.
ФИФА вынудил английские клубы уйти. Команды потеряли 8 миллиардов евро, а Чеферин поднимает себе зарплату.
Некоторые хотят сохранить свои привилегии. Они уже хотели выгнать нас из Лиги чемпионов, но суд встал на нашу сторону», – сказал Перес.
- «Реал», «Барселона» и «Ювентус» до сих пор не вышли из Суперлиги.
- Проект приостановили спустя два дня после официального старта.
- Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
Источник: Marca