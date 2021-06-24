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    Перес: «Суперлига продолжает существование. УЕФА и ФИФА угрожают нам, чтобы сохранить свои привилегии»

    Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал ситуацию с проектом Суперлиги.

    «Есть соглашение с обязательствами, и Суперлига продолжает существование.

    УЕФА и ФИФА угрожают нам, чтобы защитить свое доминирующее положение. Английские клубы попали под это принуждение. Мы ждем решение люксембургского суда.

    ФИФА вынудил английские клубы уйти. Команды потеряли 8 миллиардов евро, а Чеферин поднимает себе зарплату.

    Некоторые хотят сохранить свои привилегии. Они уже хотели выгнать нас из Лиги чемпионов, но суд встал на нашу сторону», – сказал Перес.

    • «Реал», «Барселона» и «Ювентус» до сих пор не вышли из Суперлиги.
    • Проект приостановили спустя два дня после официального старта.
    • Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 11:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2360

      Derzkiy1 36 минут назад

      Если там не будет ВАР, то возможно все зайдёт

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