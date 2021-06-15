«Барселона» представила домашнюю форму на следующий сезон. На груди – крест Сант-Жорди

«Барселона» опубликовала фотографии домашней формы на сезон-2021/22.
Комплект выполнен в традиционных для каталонского клуба сине-гранатовых цветах. На форме появился крест Сант-Жорди – он расположен справа на груди. Техническим спонсором клуба остается Nike.
- Крест Сант-Жорди – одна из высших наград женералитета Каталонии.
- Премией креста награждаются лица, внесшие большой вклад в развитие каталанского языка и каталонской культуры.
- «Барселона» заняла третье место в минувшем сезоне Примеры.
Источник: официальный сайт «Барселоны»