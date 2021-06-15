«Барселона» представила домашнюю форму на следующий сезон. На груди – крест Сант-Жорди

«Барселона» опубликовала фотографии домашней формы на сезон-2021/22.

Комплект выполнен в традиционных для каталонского клуба сине-гранатовых цветах. На форме появился крест Сант-Жорди – он расположен справа на груди. Техническим спонсором клуба остается Nike.