Энрике – о 0:0 с Швецией: «Прошу прощения у футболистов и болельщиков. Испания должна была побеждать»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал игру команды в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 с Швецией (0:0).

«Встречались с командой, которая решила отсиживаться в обороне, делая ставку исключительно на дальние забросы мяча. Вместе с тем, я должен признать, что Швеция могла и выиграть.

Ничья оставила горькие чувства, и я прошу прощения у футболистов и болельщиков. В этот вечер мы должны были побеждать. Мы стараемся создавать моменты для взятия ворот, сегодня их было достаточно, но реализация была не на высоте.

Такая ничья – это плохой результат, и мне жаль игроков и болельщиков, потому что в этот вечер мы должны были победить. Наша главная задача – создавать голевые моменты, и мы это делали, но не смогли реализовать их», – сказал Энрике.