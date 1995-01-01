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    Энрике – о 0:0 с Швецией: «Прошу прощения у футболистов и болельщиков. Испания должна была побеждать»

    Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал игру команды в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 с Швецией (0:0).

    «Встречались с командой, которая решила отсиживаться в обороне, делая ставку исключительно на дальние забросы мяча. Вместе с тем, я должен признать, что Швеция могла и выиграть.

    Ничья оставила горькие чувства, и я прошу прощения у футболистов и болельщиков. В этот вечер мы должны были побеждать. Мы стараемся создавать моменты для взятия ворот, сегодня их было достаточно, но реализация была не на высоте.

    Такая ничья – это плохой результат, и мне жаль игроков и болельщиков, потому что в этот вечер мы должны были победить. Наша главная задача – создавать голевые моменты, и мы это делали, но не смогли реализовать их», – сказал Энрике.

    • Испания в игре со Швецией побила рекорд Евро по владению мячом.
    • В первом тайме испанцы сделали 419 пасов. Это лучший результат в истории чемпионата Европы.
    • После 1-го тура группу Е возглавляет Словакия, обыгравшая Польшу (2:1).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт УЕФА

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +86422

      zigbert 11 минут назад

      Ничего страшного не произошло Луис. Как это ни странно, при удачном стечении обстоятельств, шведы могли даже победить.

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      Рейтинг: +6186

      серега кашин 39 минут назад

      чтобы побеждать надо сначала начать забивать

      0
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      Рейтинг: +12304

      Cules2013 1 час назад

      Зря Энрике поставил на Морату как главного напа, он же бедный в ворота попасть не может. Те, кто вчера был на замене - Руис, Оярсабль, Морено - в следующей игре должны выйти в старте.

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