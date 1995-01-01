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    Петер Шмейхель: «Дании предложили три варианта: доиграть матч с финнами сразу, на следующий день, или получить 0:3. Был ли выбор?»

    Бывший вратарь сборной Дании Петер Шмейхель прокомментировал ситуацию с доигровкой матча против Финляндии (0:1) на Евро-2020 после сердечного приступа у полузащитника Кристиана Эриксена.

    «В заявлении УЕФА говорится, что матч был продолжен после совещания футболистов, которые якобы настояли на том, чтобы доиграть.

    Но разве это можно считать правдой? Сборной Дании предложили три варианта: сразу доиграть оставшиеся 50 минут, доиграть их на следующий день в полдень или получить техническое поражение.

    Был ли у игроков выбор? Решайте сами», – сказал Шмейхель.

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    Источник: Good Morning Britain

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1595

      anri1703 57 минут назад

      лучше бы на следующий доиграли хоть в себя бы пришли

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      Рейтинг: +9892

      BRO_football 1 час назад

      Чем плох вариант "доиграть их на следующий день в полдень"? Команда успокоилась бы, тренер пересмотрел бы тактику игры без Эриксена в составе и Дания вполне могла бы выиграть. Дания - северная страна и в полдень там не очень жарко. Так что погода бы совсем не повлияла.

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      Рейтинг: +1595

      anri1703 > BRO_football 57 минут назад

      согласен

      1
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      Рейтинг: +1687

      kvm 1 час назад

      старческий маразм detected

      0
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      Рейтинг: +281

      R_a_i_n 1 час назад

      а какой собсна ему выбор еще нужен был?? 3 очка что ли начислить?

      0
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      Рейтинг: +3851

      TOMSON 1 час назад

      Ну, а что они хотели? Через неделю?

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      Рейтинг: +5918

      Cleaner 1 час назад

      Получается, что был.

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