Петер Шмейхель: «Дании предложили три варианта: доиграть матч с финнами сразу, на следующий день, или получить 0:3. Был ли выбор?»

Бывший вратарь сборной Дании Петер Шмейхель прокомментировал ситуацию с доигровкой матча против Финляндии (0:1) на Евро-2020 после сердечного приступа у полузащитника Кристиана Эриксена.

«В заявлении УЕФА говорится, что матч был продолжен после совещания футболистов, которые якобы настояли на том, чтобы доиграть.

Но разве это можно считать правдой? Сборной Дании предложили три варианта: сразу доиграть оставшиеся 50 минут, доиграть их на следующий день в полдень или получить техническое поражение.

Был ли у игроков выбор? Решайте сами», – сказал Шмейхель.