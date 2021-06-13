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  • Черчесов: «Итог матча с Бельгией справедлив. Были глупые ошибки»

Черчесов: «Итог матча с Бельгией справедлив. Были глупые ошибки»

13 июня 2021, 11:48
17

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итог матча первого тура группы В Евро-2020 против Бельгии (0:3). Он увидел глупые ошибки.

«Итоговый результат представляется справедливым. Могло быть и поменьше, если бы не допущенные нами глупые ошибки. Мы сыграли с бельгийцами четырежды и так и не обыграли их», – сказал Черчесов.

  • Россия после 1-го тура занимает в группе последнее место.
  • Следующий соперник – Финляндия (16 июня).
  • На бронзовом для себя Евро-2008 Россия в 1-м матче тоже крупно уступила (Испании).

Черчесов – о поражении от Бельгии: «Обидно. Какие-то вещи надо менять. Критика в наш адрес справедлива»

Баринов – после разгрома от Бельгии: «Приносим извинения. Понимаем, что польется критика, но она делает нас сильнее»

Источник: УЕФА
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Бельгия Россия Черчесов Станислав
Комментарии (17)
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САДЫЧОК
1623575663
На самом деле, было бы интересно , если бы Черчесов детально рассказал о всех эпизодах матча ! Но на сколько мне известно . он и с игроками несёт чушь , никакого анализа игры прошлой , ни предстоящей.
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kvm
1623577779
Черчесов: «Итог матча с Бельгией справедлив. У нас был глупый тренер»
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nik55
1623580193
ошибка что ты тренер
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Чехов на Садовой
1623585939
Как в песне поётся - ''И первая ошибка это ты, .'' Далее по тексту. И скушно и грустно и некому морду набить... Весь праздник обосрал усатый таракан!!!
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Shamil79
1623595970
ошибки будут исправлены...и победа не за горами
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Hektor 84
1623599019
При чем тут ошибки? Твоя сборная не играла, а мучилась! Соперник пешком по полю ходил. Зачем такой бред нести? Ладно бы проиграли, но создавали моменты. А то ни ударов ни моментов, даже полу моментов. Вы то середину поля редко переходили, а этот баран несет пургу про ошибки.
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Красногорск_Фан
1623600034
Говно за 27.000 рублей в месяц выгребать в ЖКХ не справедливо. Недонастрой, нестояк, тренер дерьмо. Черчесов уходи.
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yorgenbarenz
1623606051
Положение сложилось отчаянное.Тренер,с трудом выражающий мысли на русском,отсутствие времени на исправление бардака в обороне.Травмы,нарастающая паника в команде.Интересно,Стас возьмёт на вооружение крылатую речёвку Слуцкера:" Мы-говно,мы-говно!"
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Dominator777
1623607689
И не обыграете, так как наша сборная и Бельгийская играют в разный футбол...
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mahan
1623705398
Измени состав и тогда будет шанс с Финами и Данией. В ворота поставь Сафонова, Шунин в рпл привозит много мячей. Семенова замени на Дивеева, Вместо Жиркова Караваева, вместо Оздоева Миранчука и вместо Дзюбы Соболева. Если таких замен не будет 100% займем последнее место с нулем очков.
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