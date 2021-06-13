Черчесов: «Итог матча с Бельгией справедлив. Были глупые ошибки»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итог матча первого тура группы В Евро-2020 против Бельгии (0:3). Он увидел глупые ошибки.

«Итоговый результат представляется справедливым. Могло быть и поменьше, если бы не допущенные нами глупые ошибки. Мы сыграли с бельгийцами четырежды и так и не обыграли их», – сказал Черчесов.

Россия после 1-го тура занимает в группе последнее место.

Следующий соперник – Финляндия (16 июня).

На бронзовом для себя Евро-2008 Россия в 1-м матче тоже крупно уступила (Испании).

Черчесов – о поражении от Бельгии: «Обидно. Какие-то вещи надо менять. Критика в наш адрес справедлива»

Баринов – после разгрома от Бельгии: «Приносим извинения. Понимаем, что польется критика, но она делает нас сильнее»