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    Черчесов: «Итог матча с Бельгией справедлив. Были глупые ошибки»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итог матча первого тура группы В Евро-2020 против Бельгии (0:3). Он увидел глупые ошибки.

    «Итоговый результат представляется справедливым. Могло быть и поменьше, если бы не допущенные нами глупые ошибки. Мы сыграли с бельгийцами четырежды и так и не обыграли их», – сказал Черчесов.

    • Россия после 1-го тура занимает в группе последнее место.
    • Следующий соперник – Финляндия (16 июня).
    • На бронзовом для себя Евро-2008 Россия в 1-м матче тоже крупно уступила (Испании).

    Черчесов – о поражении от Бельгии: «Обидно. Какие-то вещи надо менять. Критика в наш адрес справедлива»

    Баринов – после разгрома от Бельгии: «Приносим извинения. Понимаем, что польется критика, но она делает нас сильнее»

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    Источник: УЕФА

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    Сегодня, 11:48
    Комментарии5
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      Рейтинг: +5885

      nik55 58 минут назад

      ошибка что ты тренер

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      Рейтинг: +1674

      kvm 1 час назад

      Черчесов: «Итог матча с Бельгией справедлив. У нас был глупый тренер»

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      Рейтинг: +7568

      житель СПб 2 часа назад

      На интервью выглядел очень растерянным... А еще относительно недавно - "Стас, ты просто космос"...

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      Рейтинг: +7220

      САДЫЧОК 2 часа назад

      На самом деле, было бы интересно , если бы Черчесов детально рассказал о всех эпизодах матча ! Но на сколько мне известно . он и с игроками несёт чушь , никакого анализа игры прошлой , ни предстоящей.

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      Рейтинг: +4873

      filosof sparty 2 часа назад

      «И так и не обыграли их»))))))))) Далеко пойдёт таракан…

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