Кастань больше не сыграет на Евро-2020 после столкновения с Кузяевым

Жаль, конечно, игрока, но Менье даже получше будет, сборная вообще ничего пока что не потеряла.
А так, поменьше бы травм, а то что не матч, то носилки мелькают.
Защитник сборной Бельгии Тимоти Кастань травмировал голову в матче Евро-2020 против России (3:0). Он пропустит остаток турнира.
Футболист «Лестера» столкнулся головами с Далером Кузяевым. Оба были заменены.
- В следующем матче Бельгия сыграет с Данией.
- 25-летний Кастань стоит 28 миллионов евро.
- В минувшем сезоне АПЛ он провел 27 матчей, забил 2 гола, сделал 3 результативных паса.