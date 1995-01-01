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    Кастань больше не сыграет на Евро-2020 после столкновения с Кузяевым

    Защитник сборной Бельгии Тимоти Кастань травмировал голову в матче Евро-2020 против России (3:0). Он пропустит остаток турнира.

    Футболист «Лестера» столкнулся головами с Далером Кузяевым. Оба были заменены.

    • В следующем матче Бельгия сыграет с Данией.
    • 25-летний Кастань стоит 28 миллионов евро.
    • В минувшем сезоне АПЛ он провел 27 матчей, забил 2 гола, сделал 3 результативных паса.

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    Источник: УЕФА

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12249

      Cules2013 47 секунд назад

      Жаль, конечно, игрока, но Менье даже получше будет, сборная вообще ничего пока что не потеряла.
      А так, поменьше бы травм, а то что не матч, то носилки мелькают.

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      Рейтинг: +39794

      acer2003 59 минут назад

      очень жаль !(

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