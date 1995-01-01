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    Пресс-атташе сборной России Владимиров: «Игроки верят, что увидят Эриксена на поле. Они сосредоточены на матче с Бельгией»

    Игорь Владимиров, пресс-атташе сборной России, рассказал, как команда узнала о ситуации с Кристианом Эриксеном. Он потерял сознание в матче Евро-2020 Дания – Финляндия.

    «Футболисты узнали о ситуации с Эриксеном, когда после установки заходили в автобус, который отправлялся на стадион. Понятно, информация быстро распространилась. Но когда уже подъехали к арене, поступили новости о том, что датчанин пришел а себя.

    Желаем Кристиану здоровья и верим, что обязательно увидим его на футбольном поле. Сейчас футболисты сосредоточены исключительно на предстоящей игре», – сказал Владимиров.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 21:35
    Комментарии3
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      Рейтинг: +9845

      BRO_football 50 минут назад

      Вряд ли. После такого случая Эриксен ни одного матча не сыграет на Евро. Впрочем, сборная Дании размажет Россиию и без него.

      0
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      Рейтинг: +1024

      Хейтер Аларм 2 часа назад

      Какой нахрен на поле, после остановки сердца футбол ему противопоказвн

      0
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      Рейтинг: +257

      releboy > Хейтер Аларм 1 час назад

      НЕ, Футбол по телевизору ему будет можно

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