Пресс-атташе сборной России Владимиров: «Игроки верят, что увидят Эриксена на поле. Они сосредоточены на матче с Бельгией»

Вряд ли. После такого случая Эриксен ни одного матча не сыграет на Евро. Впрочем, сборная Дании размажет Россиию и без него.
Игорь Владимиров, пресс-атташе сборной России, рассказал, как команда узнала о ситуации с Кристианом Эриксеном. Он потерял сознание в матче Евро-2020 Дания – Финляндия.
«Футболисты узнали о ситуации с Эриксеном, когда после установки заходили в автобус, который отправлялся на стадион. Понятно, информация быстро распространилась. Но когда уже подъехали к арене, поступили новости о том, что датчанин пришел а себя.
Желаем Кристиану здоровья и верим, что обязательно увидим его на футбольном поле. Сейчас футболисты сосредоточены исключительно на предстоящей игре», – сказал Владимиров.
- В 22:00 по Москве начнется матч Евро-2020 Бельгия – Россия.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
- Матч Дания – Финляндия прерывали более чем на 1,5 часа.