Пресс-атташе сборной России Владимиров: «Игроки верят, что увидят Эриксена на поле. Они сосредоточены на матче с Бельгией»

Игорь Владимиров, пресс-атташе сборной России, рассказал, как команда узнала о ситуации с Кристианом Эриксеном. Он потерял сознание в матче Евро-2020 Дания – Финляндия.

«Футболисты узнали о ситуации с Эриксеном, когда после установки заходили в автобус, который отправлялся на стадион. Понятно, информация быстро распространилась. Но когда уже подъехали к арене, поступили новости о том, что датчанин пришел а себя.

Желаем Кристиану здоровья и верим, что обязательно увидим его на футбольном поле. Сейчас футболисты сосредоточены исключительно на предстоящей игре», – сказал Владимиров.