Матч Дания – Финляндия возобновится в 21:30 по Москве

Инсайд прошёл , что Эриксен в сознании и видео с ним из госпиталя показали игрокам. Говорил ли он что-то , неизвестно . Вот так .
УЕФА совместно с игроками-участниками решил не переносить матч первого тура группы В Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии на другой день. Она возобновится в 21:30 по Москве.
Встречу прервали в первом тайме после внезапной потери сознания полузащитником Кристианом Эриксеном.
- Матч Бельгия – Россия состоится по расписанию.
- Жизнь Эриксена уже вне опасности.
- Игрока реанимировали прямо на стадионе «Паркен».