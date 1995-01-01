Матч Дания – Финляндия возобновится в 21:30 по Москве

УЕФА совместно с игроками-участниками решил не переносить матч первого тура группы В Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии на другой день. Она возобновится в 21:30 по Москве.

Встречу прервали в первом тайме после внезапной потери сознания полузащитником Кристианом Эриксеном.