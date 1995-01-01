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    Матч Дания – Финляндия возобновится в 21:30 по Москве

    УЕФА совместно с игроками-участниками решил не переносить матч первого тура группы В Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии на другой день. Она возобновится в 21:30 по Москве.

    Встречу прервали в первом тайме после внезапной потери сознания полузащитником Кристианом Эриксеном.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: УЕФА

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    Сегодня, 21:11
    Комментарии15
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      Рейтинг: +7669

      knikos 2 часа назад

      Инсайд прошёл , что Эриксен в сознании и видео с ним из госпиталя показали игрокам. Говорил ли он что-то , неизвестно . Вот так .

      3
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      Рейтинг: +7669

      knikos > knikos 2 часа назад

      Он говорил ! И это здОрово !

      1
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      Рейтинг: +18

      vova1019 2 часа назад

      По запросу игроков обеих команд УЕФА согласился возобновить матч между Данией и Финляндией сегодня вечером в 20:30 CET (TBC). Будут сыграны последние четыре минуты первого тайма, затем будет 5-минутный перерыв, за которым последует второй тайм.

      1
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      Рейтинг: +2281

      swot1205 2 часа назад

      Бабки правят миром. все ради бабок...печально что люди не на первом месте

      2
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      Рейтинг: +5793

      vladik12 > swot1205 2 часа назад

      Так а смысл переносить, если все обошлось, команды готовы доиграть?
      Если переносить на завтра, то у команд будет меньше времени на восстановление перед вторым туром, им это не особо надо.

      3
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      Рейтинг: +1480

      roman230582 > swot1205 2 часа назад

      При чем тут бабки) Может теперь чемпионат остановить?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2281

      swot1205 > roman230582 2 часа назад

      конечно, а еще дать тебе в рот можно

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      Рейтинг: +1480

      roman230582 > swot1205 2 часа назад

      Чепушила, ты на хрен на этом сайте сидишь, для таких как ты есть специальные для геев

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +206

      tarasofka > swot1205 2 часа назад

      пока что он даёт твоей мамке в рот, но скоро и до тебя дойдёт очередь

      3
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      Рейтинг: +18

      vova1019 > swot1205 2 часа назад

      Это клиника. Деньги у них на первом месте,

      0
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      Рейтинг: +7669

      knikos > swot1205 2 часа назад

      Сколько раз со стадиона с тяжелейшими травмами увозили игроков с поля прямо в больницу ? Матчи продолжались ! Вспомни вратаря ЦСКА , после столкновения потерял сознание , увезли в больницу. К сожалению он умер через два дня .

      2
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      Рейтинг: +1480

      roman230582 > vova1019 2 часа назад

      В футболе бывали ситуации и похлеще, это еще раз доказывает что в спорте как в жизни, есть место и радостям и трагедиям, а здесь слава богу все обошлось. Любой тренер и медик и кто угодно скажет, что лучше матч сегодня сыграть чем перенести

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      Рейтинг: +7669

      knikos > roman230582 2 часа назад

      Да как , обошлось . Врач-кардиолог на Матч ТВ по видеосвязи сказал так : " Жизни уже ничего не угрожает на 99 % , а вот о здоровье говорить рано . всё зависит от последующей реабилитации"

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      Рейтинг: +1480

      roman230582 > knikos 2 часа назад

      Обошлось, значит он жив, в сознании, может разговаривать. А если у него предпосылки к остановке сердца были, тут уж ничего не попишешь. Работал бы грузчиком, не факт что спасли бы в такой ситуации

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      Рейтинг: -1778

      Вот оно чё Михалыч > swot1205 1 час назад

      конечно, а еще дать тебе в рот можно======Хмммм...Бомбардир, а прикольно вы устроили.Меня забанили типа за разжигание межнац вражды....А эту п.е.д.р.и.лу swot1205 вы банить не собираетесь? )))

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