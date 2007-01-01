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    Аршавин: «Дзюба меня удивляет, он реально тащит на себе «Зенит»

    Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин отметил прогресс в игре нападающего петербургской команды Артема Дзюбы.

    «Дзюба меня удивляет тем, что три года держит этот уровень. Это неожиданно для игрока в его годы. Дзюба реально тащит на себе «Зенит».

    Причeм у него был провал, его отправили в тульский «Арсенал». Я там даже успел против него сыграть в товарищеском матче за «Кайрат». 18-летний парень у нас его закрыл, а через полгода Артeм – уже герой России. Игра «Зенита» очень сильно от него зависит, он всe делает на высоком уровне», – сказал Аршавин.

    • Дзюбе в августе исполнится 33 года.
    • В прошедшем сезоне форвард забил 22 гола и сделал 9 ассистов в 34 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1979

      FRZZ 13 минут назад

      Дзюба тащит в игре с Тамбовом во внутреннем чемпионате, где нет конкурентов. Если он забет сегодня бельгийцам, то как-то можно согласиться с Шавой.

      2
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      Рейтинг: +22897

      silver29 25 минут назад

      шава какой он герой России ??? что за чушь ты несешь (((( он герой среди маргиналов мусорных бачков и онанистов-профессионалов.

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