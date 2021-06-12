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  • Аршавин: «Дзюба меня удивляет, он реально тащит на себе «Зенит»

Аршавин: «Дзюба меня удивляет, он реально тащит на себе «Зенит»

12 июня 2021, 15:58
14

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин отметил прогресс в игре нападающего петербургской команды Артема Дзюбы.

«Дзюба меня удивляет тем, что три года держит этот уровень. Это неожиданно для игрока в его годы. Дзюба реально тащит на себе «Зенит».

Причeм у него был провал, его отправили в тульский «Арсенал». Я там даже успел против него сыграть в товарищеском матче за «Кайрат». 18-летний парень у нас его закрыл, а через полгода Артeм – уже герой России. Игра «Зенита» очень сильно от него зависит, он всe делает на высоком уровне», – сказал Аршавин.

  • Дзюбе в августе исполнится 33 года.
  • В прошедшем сезоне форвард забил 22 гола и сделал 9 ассистов в 34 матчах.

Аршавин – о Черчесове: «Он выполняет то, что от него требуют. Как он это делает – вопрос вкуса»

Аршавин: «Я против иностранцев в сборной. Выбрал бы Анюкова, а не Фернандеса»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей Дзюба Артем
Комментарии (14)
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Юра мы всеPro
1623506450
На дно он тащит, но дело не в нем, а в Семаке и Черчесове, тактически ограниченных специалистах, которых он полностью устраивает. Последний настолько боится играть в футбол, что его затуманенный рассудок, отказывается генерировать схему, при которой Миранчук и Головин, будут играть вместе. Чабан готов круглые сутки поливать дерьмом нашего итальянца, только бы не ставить лишнего человека в полузащиту
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Garrincha58
1623506537
Аршавин ерунду городить не надо много ума, уберите Дзюбу и поставте другого тренера и Зенит заиграет как раньше намного интересней чем эти три года вот у меня лично нет никакого желания ходить на стадион и смотреть как играет сейчас Зенит под руководством Семака с Дзюбой в нападении
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NewLife
1623506759
Я был более высокого мнения об интеллекте Аршавина. Может быть этот бред - заказуха ?
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nik55
1623507028
за пачку чипсов ты много чего придумаешь
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житель СПб
1623508255
Масса гадостей внизу высказано - недоброжелателями. Настолько недоброжелательными, что неготовы к объективной оценке человека - с плюсами и с минусами. У Артема очень много плюсов. И сборной он сделал немало. И, конечно, Зениту! Это независимо от правильных слов об ограниченности тренеров и их схем - но он то в этом не виноват! Он неплохо делает свое дело, и справедливо это признать. Посмотрим после сегодняшнего дня - будет ли что добавить...
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Дедуктор
1623508762
Для Дзюбы сегодня хорошая проверка в матче с бельгийцами. Невеликий, конечно, соперник. Но = крепкий евросередняк. Продавит их Дзюба, значит могёт не только краснодарам-спартакам-тамбовам забивать.
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Fusballer
1623509287
Безусловно, Дзюба - лучший игрок в истории отечественного футбола (в том числе и советского). Он лучший по всем показателям - скорость, техника, футбольный ум - всё на высшем уровне. Такого игрока у нас ещё не было.
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portero
1623513156
некоторые матчи Дзюба проваливает, зря Семак его по 90 минут на поле держит. на второй тайм выпускай будет эффект ...
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paracetamol
1623519514
Дзюба тащит на себе «Зенит потому, что нет ему альтернативы. Да еще нередко и подставляет, как было в ЛЧ. "Устал", бедненький.
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Hektor 84
1623537186
Из 20 голов вычесть голы Уфе и Тамбову, и вот уровень шлюбы!)))) шлюба распаренное гумно!
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