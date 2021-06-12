Аршавин: «Дзюба меня удивляет, он реально тащит на себе «Зенит»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин отметил прогресс в игре нападающего петербургской команды Артема Дзюбы.

«Дзюба меня удивляет тем, что три года держит этот уровень. Это неожиданно для игрока в его годы. Дзюба реально тащит на себе «Зенит».

Причeм у него был провал, его отправили в тульский «Арсенал». Я там даже успел против него сыграть в товарищеском матче за «Кайрат». 18-летний парень у нас его закрыл, а через полгода Артeм – уже герой России. Игра «Зенита» очень сильно от него зависит, он всe делает на высоком уровне», – сказал Аршавин.

Дзюбе в августе исполнится 33 года.

В прошедшем сезоне форвард забил 22 гола и сделал 9 ассистов в 34 матчах.

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