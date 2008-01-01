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    Захарян: «Очень расстраивался, что покинул сборную. Заболел на ровном месте»

    Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян рассказал о своих чувствах после того, как покинул расположение сборной России.

    – У тебя был индивидуальный разговор с Черчесовым?

    – Нет, индивидуального не было. Только в процессе тренировок что-то, а так – не успели, наверное.

    – Может, когда ты заболел, он тебе позвонил или написал?

    – Да, он мне писал. И с днем рождения поздравил.

    – Очень сложная история: получил вызов в сборную в 18 лет, но заболел ангиной. Расскажи, как ты эти события переживал?

    – Конечно, очень обидно было. На ровном месте заболел. Вообще не понимаю, откуда. Очень был рад, что вызвали. Конечно, долго расстраивался. Обидно было. Спустя какое-то время понял, что надо дальше жить и доказывать, чтобы еще раз вызвали в сборную.

    • Захарян был вызван в сборную России для подготовки к Евро-2020.
    • В конце мая он покинул национальную команду из-за бактериальной ангины.

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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