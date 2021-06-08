Захарян: «Очень расстраивался, что покинул сборную. Заболел на ровном месте»

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян рассказал о своих чувствах после того, как покинул расположение сборной России.

– У тебя был индивидуальный разговор с Черчесовым?

– Нет, индивидуального не было. Только в процессе тренировок что-то, а так – не успели, наверное.

– Может, когда ты заболел, он тебе позвонил или написал?

– Да, он мне писал. И с днем рождения поздравил.

– Очень сложная история: получил вызов в сборную в 18 лет, но заболел ангиной. Расскажи, как ты эти события переживал?

– Конечно, очень обидно было. На ровном месте заболел. Вообще не понимаю, откуда. Очень был рад, что вызвали. Конечно, долго расстраивался. Обидно было. Спустя какое-то время понял, что надо дальше жить и доказывать, чтобы еще раз вызвали в сборную.