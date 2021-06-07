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    Минюст Швейцарии запретил ФИФА и УЕФА применять санкции к «Реалу», «Барселоне» и «Ювентусу»

    Министерство юстиции Швейцарии встало на сторону «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса», которым могут запретить участвовать в следующих розыгрышах Лиги чемпионов в связи с созданием Суперлиги.

    По информации Cadena SER, власти Швейцарии предостерегли ФИФА и УЕФА от наложения санкций на эти клубы.

    • Ранее УЕФА возбудил дело против клубов из-за потенциального нарушения нормативно-правовой базы УЕФА в связи с созданием Суперлиги.
    • Проект приостановили спустя два дня после официального старта.
    • Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Cadena SER

    Ведущая испанская радиосеть с точки зрения как старшинства, так и доли аудитории.

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии12
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      Рейтинг: +2580

      Masteralex 16 минут назад

      если УЕФА наложит санкции на 3 европейских гранда, то это будет началом краха этой организации, без клубов они ничто, а создать постепенно растущую оппозицию и привлечь туда по максимум топ-клубов, это вполне реально, а если игроков начнут не пускать в сборные из-за этой оппозиции, то и ФИФА тоже накроет волной.

      Хотя я только за, чтобы эти 2 алчные организации накрылись медным тазом, пусть и дальше роют себе яму

      0
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      Рейтинг: +554

      КрымForever 16 минут назад

      Аньелли всех купил ©

      1
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      Рейтинг: +3266

      Бомбардиръ 19 минут назад

      Какие всемогущие фифа и уэфа))))))))))))))

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      Рейтинг: +5746

      Cleaner 20 минут назад

      Объясните мне каким боком минюст ШВЕЙЦАРИИ относится к спорту и к футболу в частности???

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      Рейтинг: +488

      dragoon000320 > Cleaner 15 минут назад

      В Швейцарии находятся важнейшие банки мира и очевидно есть финансовая заинтересованность этих банков не потерять Реал с Барселоной из Лиги Чемпионов. А УЕФА с ФИФА тоже похоже как то со швейцарскими банками связаны, короче эти банки держат их за яйца)

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      Рейтинг: +5746

      Cleaner > dragoon000320 15 минут назад

      Ну гадать то я тоже могу.)

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      Рейтинг: +12

      Vadi11 > Cleaner 12 минут назад

      Дело не в банках. В Швейцарии находится единственный Арбитражный спортивный суд (CAS). Его решения признают все субъекты спорта. А так как он находится на территории Швейцарии, то все судятся в том числе по Швейцарским законам в области спорта. Вот отсюда и Минюст Швейцарский.

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      Рейтинг: +5746

      Cleaner > Vadi11 11 минут назад

      У каждого суда своя юрисдикция. И Минюст это не суд.

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      Рейтинг: +6077

      серега кашин 25 минут назад

      значит в ближайшем будующем суперлиги быть

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      Рейтинг: +5605

      Томик 27 минут назад

      Вот куда ещё и министерство юстиции нейтральной Швейцарии то лезет??? Они всерьёз думают, что имеют на это право? Видимо эта хрень американская заразна.

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      Рейтинг: +2560

      Алехсбургер. 29 минут назад

      Так вот,кто легитимно правит миром.)
      Швейцарские менты.

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      Рейтинг: +3266

      Бомбардиръ > Алехсбургер. 16 минут назад

      Скорей всего мировое правительство с их банками, один из которых придумал суперлигу)

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