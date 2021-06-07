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  • Минюст Швейцарии запретил ФИФА и УЕФА применять санкции к «Реалу», «Барселоне» и «Ювентусу»

Минюст Швейцарии запретил ФИФА и УЕФА применять санкции к «Реалу», «Барселоне» и «Ювентусу»

7 июня 2021, 17:59
17

Министерство юстиции Швейцарии встало на сторону «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса», которым могут запретить участвовать в следующих розыгрышах Лиги чемпионов в связи с созданием Суперлиги.

По информации Cadena SER, власти Швейцарии предостерегли ФИФА и УЕФА от наложения санкций на эти клубы.

  • Ранее УЕФА возбудил дело против клубов из-за потенциального нарушения нормативно-правовой базы УЕФА в связи с созданием Суперлиги.
  • Проект приостановили спустя два дня после официального старта.
  • Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

Источник: Cadena SER

Ведущая испанская радиосеть с точки зрения как старшинства, так и доли аудитории.

Италия. Серия А Испания. Примера Реал Ювентус Барселона
Комментарии (17)
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Алехсбургер.
1623078854
Так вот,кто легитимно правит миром.) Швейцарские менты.
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Томик
1623079004
Вот куда ещё и министерство юстиции нейтральной Швейцарии то лезет??? Они всерьёз думают, что имеют на это право? Видимо эта хрень американская заразна.
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серега кашин
1623079079
значит в ближайшем будующем суперлиги быть
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Masteralex
1623079653
если УЕФА наложит санкции на 3 европейских гранда, то это будет началом краха этой организации, без клубов они ничто, а создать постепенно растущую оппозицию и привлечь туда по максимум топ-клубов, это вполне реально, а если игроков начнут не пускать в сборные из-за этой оппозиции, то и ФИФА тоже накроет волной. Хотя я только за, чтобы эти 2 алчные организации накрылись медным тазом, пусть и дальше роют себе яму
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Стэнли
1623080694
Сделали футбол для десятка клубов. Такая хрень. А ведь когда-то ЛЧ выигрывали и Стяуа и Астон Вилла, и Н.Форест. Весёлые были времена. А сейчас тоска барселонатуринская...
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portero
1623085273
Свои интересы имеют, банда богатеев....
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владимир миронов
1623089546
Чему удивляться? Миром правит бабло, у кого больше бабла, тот хозяин.
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general.lizyukov
1623092542
Чем этим чинушам помешал ещё один коммерческий турнир? Бабло стричь сложнее будет? Спонсоров искать придётсЯ, а не выбирать из списка жаждущих? Так им, по мордасам.
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roman230582
1623156370
Не верю что их из ЛЧ уберут, слишком большие потери финансовые для УЕФА, да и накалять не в их интересах
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житель СПб
1623510686
А мне интересна позиция Минюста. Он какое отношение имеет к международным организациям? Пусть и зарегистрированным в Швейцарии - как выясняется.
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