Минюст Швейцарии запретил ФИФА и УЕФА применять санкции к «Реалу», «Барселоне» и «Ювентусу»

Министерство юстиции Швейцарии встало на сторону «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса», которым могут запретить участвовать в следующих розыгрышах Лиги чемпионов в связи с созданием Суперлиги.

По информации Cadena SER, власти Швейцарии предостерегли ФИФА и УЕФА от наложения санкций на эти клубы.