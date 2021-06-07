Минюст Швейцарии запретил ФИФА и УЕФА применять санкции к «Реалу», «Барселоне» и «Ювентусу»

Министерство юстиции Швейцарии встало на сторону «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса», которым могут запретить участвовать в следующих розыгрышах Лиги чемпионов в связи с созданием Суперлиги.
По информации Cadena SER, власти Швейцарии предостерегли ФИФА и УЕФА от наложения санкций на эти клубы.
- Ранее УЕФА возбудил дело против клубов из-за потенциального нарушения нормативно-правовой базы УЕФА в связи с созданием Суперлиги.
- Проект приостановили спустя два дня после официального старта.
- Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
Источник: Cadena SER
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