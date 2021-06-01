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    La Repubblica: УЕФА планирует исключить «Реал», «Барселону» и «Ювентус» из ЛЧ на два года на следующей неделе

    УЕФА намерен применить жесткие санкции к «Реалу», «Барселоне» и «Ювентусу» из-за участия в проекте Суперлиги.

    По информации Eurosport со ссылкой на газету La Repubblica, организация планирует исключить эти три клуба из Лиги чемпионов на один-два сезона. Решение будет принято на следующей неделе.

    • Ранее УЕФА возбудил дело против клубов из-за потенциального нарушения нормативно-правовой базы УЕФА в связи с созданием Суперлиги.
    • Проект приостановили спустя два дня после официального старта.
    • Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

    Суперлига пожаловалась в суд на ФИФА и УЕФА из-за нарушения правил конкуренции

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    Источник: Eurosport

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    01.06.2021 21:34
    Комментарии10
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      Рейтинг: +31

      Abu Yusuf 33 минуты назад

      Достаточно послушать обе стороны, чтобы понять, что УЕФА это зло, а Перес все по делу говорит и его аргументы логичны, а у Чеферина одно дерьмо с уст

      0
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      Рейтинг: +5692

      Cleaner > Abu Yusuf 30 минут назад

      Абу, Вам и слушать ничего не надо, Вы все наперед знаете...

      0
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      Рейтинг: +1093

      Dr.Metal 50 минут назад

      Слабо УЕФА так сделать

      0
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      Рейтинг: +10619

      Hektor 84 1 час назад

      Если так произойдет тяжело им придется

      0
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      Рейтинг: +135

      R_a_i_n 1 час назад

      Интересно какая формулировка будет? Скажем так, что они нарушили? Пункт устава или что там у них.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +19427

      slavutiq70 1 час назад

      Справедливо ,не хер воду мутить,,

      4
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      Рейтинг: +3775

      ziborock 1 час назад

      Вот и пускай между собой турнирчик забацают!

      2
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      Рейтинг: +1760

      Semushkin Roman Valerievi 2 часа назад

      Они в любом случае будут в этом сезоне играть пока CAS полгода рассматривает дело. Шах и мат хейтеры!!! Реал 24 года в ЛЧ, и Барса с 2004 не пропускает, это самые длинные серии среди всех клубов, верится с трудом. Максимум штраф и то не факт

      3
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      Рейтинг: +5692

      Cleaner > Semushkin Roman Valerievi 2 часа назад

      Вы не совсем правильно понимаете тонкости юриспруденции. Это исключенные клубы не будут играть в Еврокубках, пока дело рассматривается в судах, а не наоборот.

      3
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      Рейтинг: +980

      zarsm 2 часа назад

      Правильно, ибо нехер футбол портить своей гамнолигой

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