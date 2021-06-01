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  • La Repubblica: УЕФА планирует исключить «Реал», «Барселону» и «Ювентус» из ЛЧ на два года на следующей неделе

La Repubblica: УЕФА планирует исключить «Реал», «Барселону» и «Ювентус» из ЛЧ на два года на следующей неделе

1 июня 2021, 21:34
16

УЕФА намерен применить жесткие санкции к «Реалу», «Барселоне» и «Ювентусу» из-за участия в проекте Суперлиги.

По информации Eurosport со ссылкой на газету La Repubblica, организация планирует исключить эти три клуба из Лиги чемпионов на один-два сезона. Решение будет принято на следующей неделе.

  • Ранее УЕФА возбудил дело против клубов из-за потенциального нарушения нормативно-правовой базы УЕФА в связи с созданием Суперлиги.
  • Проект приостановили спустя два дня после официального старта.
  • Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

Суперлига пожаловалась в суд на ФИФА и УЕФА из-за нарушения правил конкуренции

Источник: Eurosport
Италия. Серия А Испания. Примера Реал Барселона Ювентус
Комментарии (16)
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zarsm
1622572572
Правильно, ибо нехер футбол портить своей гамнолигой
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ziborock
1622575146
Вот и пускай между собой турнирчик забацают!
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slavа0508
1622575839
Справедливо ,не хер воду мутить,,
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R_a_i_n
1622576267
Интересно какая формулировка будет? Скажем так, что они нарушили? Пункт устава или что там у них.
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Dr.Metal
1622578972
Слабо УЕФА так сделать
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Abu Yusuf
1622579946
Достаточно послушать обе стороны, чтобы понять, что УЕФА это зло, а Перес все по делу говорит и его аргументы логичны, а у Чеферина одно дерьмо с уст
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BRO_football
1622582001
И в итоге потерять большую часть аудитории? Ну, рискните. Посмотрим, что скажут спонсоры.
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Oldtrafford83
1622606994
А в итоге будет новость,-Сие клубы исключаются из ЛЧ...условно,а чтобы УЕФЕ обидно не было, то пущай ещё пару тройку хреналионов евро доплатят и норм,Чефир будет доволен))
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slavа0508
1622655027
Если сейчас УЕФА пойдёт на попятную и не накажет их, до недолго осталось жить всему евро футболу в том виде который мы знаем мы знаем,,,будет просто шоу богатых мешков это уже даже не спорт,,,,
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MaxiLeon
1622719552
ничего не сделают , в крайнем случае только оштрафуют и все
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