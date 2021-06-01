La Repubblica: УЕФА планирует исключить «Реал», «Барселону» и «Ювентус» из ЛЧ на два года на следующей неделе

УЕФА намерен применить жесткие санкции к «Реалу», «Барселоне» и «Ювентусу» из-за участия в проекте Суперлиги.

По информации Eurosport со ссылкой на газету La Repubblica, организация планирует исключить эти три клуба из Лиги чемпионов на один-два сезона. Решение будет принято на следующей неделе.

Ранее УЕФА возбудил дело против клубов из-за потенциального нарушения нормативно-правовой базы УЕФА в связи с созданием Суперлиги.

Проект приостановили спустя два дня после официального старта.

Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

Суперлига пожаловалась в суд на ФИФА и УЕФА из-за нарушения правил конкуренции