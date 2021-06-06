Зинченко в сборной Украины поздравили с победой в Лиге чемпионов

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук пошутил над защитником Александром Зинченко. Он поздравил игрока «Манчестер Сити» с победой в финале Лиги чемпионов.
«Очень некрасиво», – отреагировал на шутку Зинченко.
- «Манчестер Сити» на прошлой неделе проиграл в финале Лиги чемпионов «Челси» (0:1).
- В 1-м матче Евро-2020 Украина встретится с Нидерландами (13 июня).
- У Яремчука в карьере нет ни одного трофея, а Зинченко трижды брал АПЛ.
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Источник: твиттер «Матч ТВ»