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  • Зинченко в сборной Украины поздравили с победой в Лиге чемпионов

Зинченко в сборной Украины поздравили с победой в Лиге чемпионов

6 июня 2021, 13:59
8

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук пошутил над защитником Александром Зинченко. Он поздравил игрока «Манчестер Сити» с победой в финале Лиги чемпионов.

«Очень некрасиво», – отреагировал на шутку Зинченко.

  • «Манчестер Сити» на прошлой неделе проиграл в финале Лиги чемпионов «Челси» (0:1).
  • В 1-м матче Евро-2020 Украина встретится с Нидерландами (13 июня).
  • У Яремчука в карьере нет ни одного трофея, а Зинченко трижды брал АПЛ.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Матч ТВ»
Украина. Премьер-лига Лига чемпионов Украина Манчестер Сити Зинченко Александр
Комментарии (8)
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DOCTOR PENALTY
1622981387
Так и напрашивается нетленка С.Лаврова...
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Plyash
1622981928
Придурочный Ярёма никогда не будет играть в финалах Еврокубков.И до уровня Зинченко ему ещё как до Венеры,срать и срать.Помело хохлятское.
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Боцман59rus
1622982162
Остается научиться играть членом на клавишных и вперед на выборы.
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weinmar
1622985545
Дурак ты, и шутки у тебя дурацкие!
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lipatov32
1622987930
Из-за этого "футболера" сити кубок прос.ал. В динамо киев его нах! Чучело, надеюсь в ТО сплавят его куда-нибудь!!!
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zigbert
1623055014
Неуместная шутка.
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Hektor 84
1623132205
Ну тогда бы тоже в шутку поздравил этого долбонавта с победой в чемпионате Бельгии)))
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paracetamol
1626259669
Майданутые, чего с них взять с кастрюлей вместо головы!
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